France 24 • 27/11/2020 à 19:20

C'est un groupe qui apparaît plus que jamais gagnant de la crise sanitaire. Amazon donne des sueurs froides aux petit commerçants et irrite le régulateur européen. Du e-commerce aux séries en passant par le Cloud, l'empire de Jeff Bezos fait-il renier la loi de la jungle ? On démêle le vrai du faux avec Guillaume Grallet du magazine Le Point et Me Merav Girguer, avocate spécialiste en droit du numérique et associée au cabinet Bird & Bird.