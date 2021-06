AMA s'introduit sur Euronext Growth

Boursorama • 21/06/2021 à 10:15

Cofondée par les frères Guillemot, à l'origine de nombreuses success stories dont Ubisoft, AMA s'introduit en Bourse, sur Euronext Growth

AMA, pour Advance Mobile Applications, est spécialisée dans la réalité assistée et compte plus de 120 collaborateurs dans le monde et plus de 400 clients dans une centaine de pays.

Le CEO Christian Guillemot explique comment l'opération va permettre au groupe de conserver son avance et de poursuivre sa croissance.