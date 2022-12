Alzheimer : "on garde de la vigilance, mais c’est clairement un nouvel espoir"

information fournie par France 24 • 01/12/2022 à 16:02

Le lecanemab, médicament développé par les Américains et les Japonais pour ralentir le déclin cognitif des malades d’Alzheimer a montré des résultats prometteurs malgré de graves effets secondaires. Une avancée ? Selon Nicolas Villain, neurologue et chercheur à l’hôpital Pitié Salpêtrière, invité de France 24, "ce n’est pas un médicament miraculeux, loin de là, on doit rester vigilant, mais c’est peut-être la première étape de quelque chose de nouveau". Explications.