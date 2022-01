information fournie par Partenaire • 31/01/2022 à 13:23

Pierre Barral, Directeur de la gestion flexible chez Natixis Investment Managers Solutions, anticipe une croissance potentielle des marchés actions avec plus de volatilité. Retrouvez toutes les vidéos Outlooks 2022 de Natixis Investment Managers en vidéo et la vision de ses affiliés sur les perspectives macroéconomiques pour 2022 et au-delà.