information fournie par France 24 • 02/09/2024 à 15:00

L'extrême droite allemande AfD s'est largement imposée dimanche aux élections en Thuringe, dans l'est du pays, et talonne les conservateurs en Saxe, des scores sans précédent pour ce parti et qui représentent un nouveau coup dur pour la fragile coalition d'Olaf Scholz, selon les sondages à la sortie des urnes.