information fournie par France 24 • 27/07/2021 à 13:30

Ce mardi 27 juillet, une #explosion d'origine inconnue a eu lieu sur un site de traitement des déchets à #Leverkusen, dans l'ouest de l'#Allemagne. Un important dégagement de fumée a été observé sur place et les résidents de la zone doivent éteindre leur climatisation et garder portes et fenêtres fermées. L'événement a été classé "danger extrême" par les autorités.