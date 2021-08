information fournie par France 24 • 25/08/2021 à 20:18

C'est l'une des frontières les plus hermétiques de la planète. Elle sépare l'Algérie et le Maroc depuis bientôt 30 ans. Les deux pays se jaugent, s'opposent sans aller pour autant jusqu'à s'affronter. Mais le dialogue semble mal parti cette fois. En rompant de manière abrupte ce 24 août ses relations diplomatiques avec Rabat, Alger a choisi la manière forte.

Pour quelles raisons et avec quelles conséquences ?