information fournie par France 24 • 04/01/2022 à 15:16

Quand il n'est pas occupé à écrire, mettre en scène et jouer, il reste le prodige le plus aimé de la scène théâtrale parisienne. Alexis Michalik a ébloui la critique avec ses pièces "Le Porteur d'Histoire" en 2013 et "Edmond" en 2016, qui revisite la vie du créateur de Cyrano de Bergerac et a remporté des prix parmi les plus prestigieux en France.