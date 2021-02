France 24 • 26/02/2021 à 12:10

Rendez-vous avec l'un des membres du groupe légendaire Sniper : Aketo. Avec plus de 1,3 million d'albums vendus, c'est en solo qu'il décide de poursuivre sa carrière. Dans les studios de "Légendes Urbaines" afin de présenter son nouvel EP, Aketo revient sur son procès gagné face au ministère de l'Intérieur, la liberté d'expression, sa passion pour le graff' et ses productions musicales. Et dans cet épisode, c'est Cici qui offre une question surprise.