information fournie par France 24 • 21/10/2022 à 19:05

L’art contemporain est en pleine ébullition cette semaine à Paris, avec non pas une, mais trois foires réunissant galeristes, artistes, acheteurs et amateurs. Dont notamment l'Akaa – Also Known As Africa – qui met à l'honneur la création contemporaine africaine. À cette occasion, Louise Dupont reçoit Armelle Dakouo, la directrice artistique de l’Akaa, et Papytsho Mafolo, plasticien congolais et l’un des 130 artistes présentés sur le salon.