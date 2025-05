information fournie par France 24 • 02/05/2025 à 23:13

Actrice engagée aux racines franco-sénégalo-maliennes, Aïssa Maïga est à l'affiche de Promis le ciel, présenté au Festival de Cannes 2025. Dans cet entretien, elle revient sur son rôle dans ce film marquant, son engagement pour une meilleure représentation dans le cinéma, ses envies de passer derrière la caméra, ainsi que sa collaboration artistique avec la chanteuse Awa Ly, pour qui elle a récemment réalisé le clip My Essence. Un échange sensible et inspirant.