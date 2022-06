Aînés LGBT+ : des maisons de retraites plus accueillantes pour vieillir sans discrimination

information fournie par France 24 • 23/06/2022 à 15:45

Pendant le Mois des fiertés, la communauté LGBT se mobilise pour défendre et revendiquer ses droits, France 24 a rencontré en Espagne et en France des seniors homosexuels - des gays et des lesbiennes - et transgenres. Cette population est invisible au sein de la communauté et la majorité d'entre eux souffre d'isolement, après des ruptures familiales et des années de discriminations. Grâce au travail des militants et de figures du mouvement, ces seniors peuvent sortir peu à peu de la marginalité.