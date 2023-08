Agriculture : le Canada se tourne vers l'édition génomique des grains

information fournie par France 24 • 31/08/2023 à 09:53

Du brocolis sucré ? Des cerises sans noyaux ? Des pommes qui ne brunissent pas ? Avec l’édition génomique, tout - ou presque - semble possible. Au Canada, le gouvernement a annoncé en mai l’assouplissement des règles encadrant ces nouvelles techniques agricoles. Plus besoin d’autorisation préalable ni d'étiquetage des futures semences, contrairement aux OGM traditionnels. La réforme va révolutionner l’agriculture mais elle inquiète aussi la filière biologique, qui y voit la fin de la traçabilité des aliments et une menace pour la certification bio.