Afrique : les enjeux de la septième édition du Forum international de Dakar

information fournie par France 24 • 06/12/2021 à 14:04

Le Sénégal organise les 6 et 7 décembre le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Pour sa septième édition, il réunira cinq chefs d’États africains, les ministres français Jean-Yves Le Drian et Florence Parly, trois sous-secrétairesdu département d'État américain et, fort probablement, le président du Conseil européen, Charles Michel. Le président MackySall, qui prendra la présidence tournante de l’Union africaine en février, s’apprête à replacer le Sénégal au centre de l’échiquier diplomatique.