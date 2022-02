information fournie par France 24 • 08/02/2022 à 12:22

Agé de 4 ans, le cheval de course Kommetdieding, aussi surnommé le "cheval du peuple" a une belle carrière devant lui. Acheté poulain par un ouvrier, il s'est avéré être une excellent cheval de course et remporte de nombreux trophées dans les hippodromes du Cap, devenant un des grand favori des compétitions.