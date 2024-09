information fournie par France 24 • 24/09/2024 à 11:26

Alors que l’attaque du Jnim à Bamako fait couler beaucoup d’encre, un ancien otage sud-africain tente de refaire sa vie. Il avait été capturé en 2017 en Libye avant d’être transféré un an plus tard dans les mains du Jnim. Il a passé six ans dans le désert. Aujourd’hui, il raconte son histoire. Reportage de nos correspondants en Afrique du Sud, Caroline Dumay, Stefan Carstens et Tom Canetti.