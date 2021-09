Africa Fashion Up : Valérie Ka met à l'honneur les talents de la mode

information fournie par France 24 • 28/09/2021 à 11:24

Après avoir défilé pour les plus grands stylistes, d'Yves Saint Laurent à Jean-Paul Gaultier, en passant par Vivienne Westwood et Alphadi, la mannequin Valérie Ka a fondé "Share Africa", une plateforme de projets qui vise à mettre en avant celles et ceux qui entreprennent et créent en Afrique. Son but est d'encourager une mode africaine en pleine effervescence, entre tradition et modernité, entre héritage et ouverture internationale. Des créations mises à l'honneur lors de l'événement Africa Fashion Up qui vient de dérouler à Paris.