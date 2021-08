Afghanistan : Les taliban s'emparent d'une huitième capitale provinciale en six jours

information fournie par France 24 • 12/08/2021 à 12:07

Les insurgés taliban se sont emparés mercredi de la ville de Faizabad, la huitième capitale provinciale passée sous leur contrôle en six jours, renforçant leur emprise sur le nord de l'Afghanistan sur fond de retrait du pays des forces américaines et de l'Otan. Les taliban contrôlent désormais 65% du territoire afghan et sont sur le point de s'emparer de 11 capitales provinciales, a expliqué un haut responsable de l'Union européenne. Pour Romain Malejacq, Professeur de Science Politique au Centre for International Conflict Analysis and Management (CICAM), "c'est véritablement le grand tournant". Il avertit que "si Mazar tombe, la situation va devenir catastrophique et on ne pourra pas empêcher les taliban de reprendre le pouvoir." Mazar-i-Sharif est la plus grande ville du nord du pays assiégée par les insurgés. M. Malejacq observe que "la crise humanitaire est en cours. On voit effectivement que les populations afghanes sont dans la plus complète détresse, qu'ils ont peur, qu'ils luttent pour leur survie ... les Afghans qui peuvent se le permettre vont fuir vers l'Iran, vers le Pakistan, vers l'Asie centrale, et puis ensuite la Turquie, éventuellement l'Europe." La progression des taliban fait craindre leur retour au pouvoir et la restauration d'une version rigoriste de la charia, la loi fondée sur le Coran, vingt ans après qu'ils ont été délogés par l'offensive américaine contre un régime accusé de protéger le chef d'Al-Qaïda Oussama ben Laden. Romain Malejacq est également l'auteur de "Warlord Survival: The Delusion of State Building in Afghanistan".