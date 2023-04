Affrontements au Soudan : au moins 97 morts

information fournie par France 24 • 17/04/2023 à 11:32

Les affrontements entre armée et paramilitaires au Soudan ont fait au moins 97 morts et de nombreux blessés, a rapporté lundi 17 avril le Syndicat des médecins. Depuis des semaines, les 45 millions de Soudanais regardaient, anxieux, le fossé se creuser entre le commandant de l'armée, Abdel Fattah al-Burhane, et son numéro deux, Mohamed Hamdane Daglo, dit "Hemedti", patron des Forces de soutien rapide (FSR). Les deux belligérants se renvoient la responsabilité du déclenchement des hostilités.