Affluent Medical fait le point sur son actualité

12/09/2024

Affluent est une medtech introduite en Bourse en juin 2021 et spécialiste dans le développement et la fabrication d'implants mini-invasifs destinés au traitement des maladies du cœur et de l'incontinence urinaire.

Sur le plateau de l'Actu Bourse, Sébastien Ladet et Michel Therin, respectivement directeur général et président d'Affluent Medical évoquent les perspectives de la société et reviennent notamment en détail sur le deal structurant conclu récemment avec le géant américain Edwards LifeSciences. Ils font également le point sur le développement de leurs différents produits ( Kalios, Epygon et Artus).

Vidéo sponsorisée.