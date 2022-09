information fournie par France 24 • 22/09/2022 à 18:39

La France Insoumise et EELV sont secouées par des affaires de violences conjugales et de maltraitances psychologiques. Cela concerne Adrien Quatennens et Julien Bayou. Des affaires intimes qui tournent à l'affaire politique. Roselyne Febvre en parle avec Pierre Jacquemain et David Revault-d'Allonnes.