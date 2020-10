"Adieu les cons", la nouvelle farce tragi-comique d'Albert Dupontel

France 24 • 21/10/2020 à 15:22

Dans ce nouveau numéro 100 % cinéma de "À l'Affiche", Louise Dupont et Xavier Leherpeur reviennent sur les sorties cinéma de la semaine. Avec d'abord "Adieu les cons", le nouveau film d'Albert Dupontel, une farce douce et féroce, cocasse et mélancolique où l'acteur-réalisateur donne la réplique à Virginie Efira et Nicolas Marié. Également au programme, les coulisses de la mairie de Boston dans "City Hall", et "Peninsula", un nouveau film de zombies venu de Corée du Sud.