Accord de sécurité Etats-Unis/Australie/Royaume-Uni: "Une gifle monumentale pour la France"

information fournie par France 24 • 16/09/2021 à 07:36

A la Une de la presse, ce jeudi 16 septembre, le lancement d'un partenariat de sécurité entre l'Australie, les Etats-Unis et le Royaume-Uni, dans la zone indopacifique. Un accord qui a pour conséquence l'annulation du «contrat du siècle» conclu avec la France, pour un montant de 56 milliards d'euros. Meghan Markle et le prince Harry consacrés par le magazine américain Time. Et le dernier dîner à l'Elysée d'Emmanuel Macron et Angela Merkel.