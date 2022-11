Accord de cessez-le-feu dans l'est de la RD Congo : le M23 se dit peu "concerné"

information fournie par France 24 • 24/11/2022 à 23:40

Un porte-parole du M23 a estimé jeudi soir que le mouvement rebelle, à l'offensive dans l'est de la République démocratique du Congo, n'était "pas vraiment concerné" par l'accord de cessez-le-feu annoncé la veille à Luanda et a réclamé un "dialogue direct" avec le gouvernement congolais. A Goma, la société civile n'est pas convaincue par l'annonce d'un accord à Luanda. Vous entendrez la réaction d'Alain Mukuralinda, porte-parole adjoint du gouvernement au Rwanda, et nous serons à Goma.