Abderrahmane Sissako, réalisateur : "L'Afrique a besoin d'être considérée et respectée"

Nous recevons l’un des réalisateurs les plus connus du continent africain, Abderrahmane Sissako. Récompensé par sept César pour son dernier long-métrage "Timbuktu", où il mettait en scène la ville malienne tombée aux mains des djihadistes. Dix ans plus tard, le cinéaste mauritanien est de retour avec "Black tea". L’histoire d’Aya, jeune Ivoirienne, qui quitte son pays pour la Chine, après avoir dit “non” le jour de son mariage. Embauchée dans une boutique de thé, elle tombe amoureuse de la culture chinoise et de son patron, même si tout semble les opposer...