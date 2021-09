À qui appartient l'espace ?

information fournie par France 24 • 20/09/2021 à 10:55

En projetant pour la première fois des touristes, sans professionnel à leur côté, au-delà de l'atmosphère terrestre, SpaceX ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire spatiale. L'entreprise d'Elon Musk, mais aussi celles de Jeff Bezos et Richard Branson, s'invitent dans une course qui, déjà, voit de nouveaux États bousculer les puissances établies. Qui réalisera le plus grand pas pour l'humanité ? Comment protéger notre patrimoine commun d'ambitions parfois destructrices ? Les réponses de nos reporters et de notre grand témoin.