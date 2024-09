information fournie par France 24 • 27/09/2024 à 07:59

Reportage à l'hôpital de Nahariya, ville située dans le nord d’Israël à une dizaine de kilomètres de la frontière avec le Liban et cible de roquettes du Hezbollah. Les sous-sols de l'établissement ont été aménagés il y a plus de 20 ans pour accueillir l'ensemble des services de l'hôpital en cas de guerre. Depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, c'est donc sous terre que les patients de l'hôpital sont accueillis et soignés.