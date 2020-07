France 24 • 13/07/2020 à 10:05

À Paris, les touristes ne sont pas encore revenus. Les Américains et les Chinois, qui sont aussi les plus dépensiers d'habitude, sont absents. 42% des hôtels sont encore fermés. Parmi eux 11 des 12 palaces. Seul l'hôtel La Réserve, le plus petit d'entre eux, a rouvert ses portes