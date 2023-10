"À l'Affiche Planète Afro" : Poundo revient avec "Home", un deuxième EP sur l'estime de soi

information fournie par France 24 • 02/10/2023 à 16:02

Au cœur de l'actualité culturelle panafricaine cette semaine, il y a la magie de Poundo. Rappeuse et chanteuse pluridisciplinaire, elle revient avec un nouvel EP intitulé "Home" centré sur l'estime de soi. Au programme également, la première édition du festival "Ponton Miziki" à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville, où les artistes locaux, nationaux et internationaux ont conjugué leurs talents. Sur scène : Youssoupha, Zao, Suspect 95 ou encore Spirita Nanda. "À l'Affiche Planète Afro" revient enfin sur le dernier clip de Fanny J et Nesly, le tube zouk du moment.