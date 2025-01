À l'Affiche 100 % cinéma : Aux Golden Globes 2025, la superstar "Emilia Pérez"

information fournie par France 24 • 08/01/2025 à 15:42

Dans ce nouveau numéro 100 % cinéma de "À l'Affiche", Louise Dupont et Thomas Baurez reviennent sur le sacre de Jacques Audiard et de son film "Emilia Pérez" aux Golden Globes. Le film, comédie musicale sur fond de narcotrafic et de transition de genre, a raflé quatre récompenses sur les dix possibles. Également au programme de cette émission, Timothée Chalamet en Bob Dylan et Angelina Jolie en Maria Callas, deux biopics très attendus en 2025. Enfin, Tilda Swinton et Julianne Moore sont à l'affiche du dernier film de Pedro Almodovar, "La Chambre d'à côté".