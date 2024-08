information fournie par France 24 • 30/08/2024 à 15:53

Alors que chaque année près d'1,19 million de personnes perdent la vie dans un accident de la route dans le monde selon l'OMS, de plus en plus d'acteurs mettent à disposition des taxis autonomes. Nous sommes montés à bord de l'un d'eux. Il nous a permis de rejoindre les hauteurs de San Francisco depuis le centre-ville en une vingtaine de minutes sans accro, alors même que le chemin était escarpé. Reste toutefois à relever un bon nombre de challenges éthiques, informatiques et sociétaux.