information fournie par Ecorama • 31/01/2022 à 14:10

C'est l'une des prévisions les plus agressives en matière de hausse de taux de la Fed. Bank of America s'attend à 7 hausses de taux en 2022. Ce scénario est-il crédible ? L'analyse de Nicolas Goetzmann, responsable de la recherche et de la stratégie à la Financière de la Cité. Ecorama du 31 janvier 2022, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com