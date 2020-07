France 24 • 13/07/2020 à 10:24

Il y a eu la machine à vapeur, le travail à la chaîne, les robots... C'est maintenant Internet qui bouleverse l'économie. On peut désormais connecter les machines, les usines, les humains, et les objets du quotidien. Au cœur de cette industrie 4.0 : la 5G, la dernière génération de technologie mobile. La Chine mène la course en tête, au grand dam des États-Unis. La 5G qu'est que c'est et qu'est-ce que ça change pour nous ?