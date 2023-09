50 ans du hip-hop : la place des femmes dans le rap (épisode 2)

information fournie par France 24 • 12/09/2023 à 16:07

Le hip-hop peut parfois donner l'impression d'être réservé aux hommes. Mais les femmes jouent un rôle essentiel dans cette industrie depuis sa création et jusqu’à aujourd’hui. Dans cet épisode, l'équipe de "À l'Affiche" s’intéresse à celles qui ont réussi à s'imposer dans cet univers très masculin, des pionnières, comme Queen Latifah ou Missy Elliott aux superstars actuelles Nicky Minaj et Cardi B en passant par les talents de demain. Dans le Bronx, Louise Dupont rencontre la jeune Kenzo B. Elle n’a pas 20 ans mais impressionne déjà avec son flow rapide et ses rimes acérées. Son titre "Bump it" cumule déjà plus 1,8 millions de vues sur internet.