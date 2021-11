information fournie par France 24 • 02/11/2021 à 16:21

Entre 2006 et 2020, plus de 1 200 journalistes ont été tués dans le monde, et près de neuf cas sur dix de ces assassinats restent non résolus judiciairement. Le 2 novembre marque la journée internationale de la lutte contre l'impunité des crimes de journalistes.