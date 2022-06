information fournie par France 24 • 16/06/2022 à 15:52

À la une de la presse, jeudi 16 juin, des vagues de chaleur qui touchent la France, mais aussi les États-Unis, symbole d'un changement climatique déjà en cours. Dans la presse également, la visite en Ukraine d'Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi, et bien sûr, le second tour des élections législatives.