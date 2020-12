2020 : retour sur une année folle

France 24 • 04/12/2020 à 15:49

On ne s'en souviendra pas comme d'une "Renaissance", encore moins comme d'une "Belle Époque"... 2020, c'est "l'Année folle". En janvier, alors que la pandémie partie de Chine vient d'arriver en Europe, le Paris de la mode démarre l'année sans se poser de question. On s'embrasse, on s'enlace, on saute d'un continent à l'autre. Mais quand en mars, la France se confine, la mode n'a d'autre issue que de trouver de nouvelles façons de produire, de consommer et de communiquer. Au-delà des déclarations d'intentions, quels actes concrets émergeront-ils de cette période inédite ?