information fournie par France 24 • 14/07/2024 à 11:18

Le défilé du 14 juillet est placé cette année sous le signe de la libération de la France par les alliés, et de l'olympisme. A quelques jours des Jeux Olympiques, il se déroule sur l'avenue Foch et non sur les Champs Elysées, où un dispositif de sécurité complexe est déployé. Éléments d'analyse avec Florence Gaillard, journaliste de France 24, Mélina Huet, envoyée spéciale, et le Lieutenant-Colonel Lucile, chef opérationnel au commandement terre pour l'Europe.