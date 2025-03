100% ETF : les femmes comblent leur retard en matière d'investissement

information fournie par Boursorama • 08/03/2025 à 09:00

Le 8 mars est la Journée internationale des droits des femmes et cette année marque une étape clé dans la lutte mondiale pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Il s'agit de la célébration du 30e anniversaire de la Déclaration et du programme d'action de Pékin, document constituant un cadre global pour la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.

Sur le plateau de 100%, Victoire Roche, responsable des ventes France chez BlackRock explique comment les femmes prennent de plus en plus en main leur destin financier, notamment grâce aux ETF.

vidéo sponsorisée.