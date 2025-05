information fournie par Boursorama • 07/05/2025 à 16:15

On a beaucoup parlé avec les différents épisodes de la guerre commerciale : c'est le retour de la volatilité. Mais qu'est ce qui ce cache derrière ce terme ? Comment s'en protéger en tant qu'investisseur, plus susceptible de faire des choix dans la précipitation, et comment en protéger son portefeuille. Pour répondre à ces questions, Olivier Taek, responsable commercial chez BlackRock France était sur le plateau de 100% ETF pour un point complet et éclairant sur le sujet.

Vidéo sponsorisée.