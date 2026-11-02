Vague de cyberattaques en Europe contre les systèmes de réfrigération de dizaines de supermarchés

(Actualisé tout du long avec des détails sur la Suède, l'Estonie et l'Irlande)

BRUXELLES/STOCKHOLM/LONDRES, 2 novembre (Reuters) - P lusieurs chaînes de supermarchés et de distribution alimentaire en Europe ont rapporté lundi avoir été la cible d'intrusions informatiques dans leurs systèmes de réfrigération, une cyberattaque similaire à celle qui avait visé plusieurs centaines de grandes surfaces en France en octobre.

Le distributeur belgo-néerlandais Ahold Delhaize AD.AS a été l'un des premiers à annoncer un "incident informatique" affectant les réfrigérateurs et congélateurs de dizaines de ses supermarchés en Belgique et au Luxembourg.

Comme il y a près de trois semaines dans des supermarchés français, la direction s'est aperçue d'une hausse des températures au sein des systèmes de réfrigération. L'entreprise mène actuellement une enquête sur cet incident.

Stephan Moelans, PDG de la société belge de réfrigération Sabcobel, qui gère les systèmes de Delhaize, a déclaré à l’agence de presse Belga qu'il s'agissait d'une cyberattaque au cours de laquelle les évaporateurs des unités avaient été basculés en mode dégivrage.

En Belgique encore, un porte-parole du groupe Colruyt, qui exploite les franchises Spar, a indiqué que les systèmes de réfrigération de cinq magasins avaient été attaqués.

En Suède, les distributeurs suédois ICA et Coop ont fait état d'incidents semblables, une des enseignes affectées évoquant une cyberattaque.

Un magasin a ainsi précisé sur les réseaux sociaux que la température de ses réfrigérateurs et congélateurs avait été réglée à 50 degrés Celsius, à l'instar du piratage des systèmes de réfrigération survenue en France. Le magasin a depuis rouvert ses portes.

"Nous savons qu'un nombre limité de magasins a été touché par un incident survenu cette nuit, qui a affecté leurs systèmes de réfrigération et de congélation", a déclaré par courriel un porte-parole d'ICA.

Dans un magasin ICA de Stockholm, une affiche indiquait que tous les congélateurs du magasin étaient hors service en raison d’une cyberattaque. Le responsable commercial du magasin a précisé que l’attaque avait eu lieu à 02h00 (01h00 GMT) et avait été constatée à 05h30.

PAS DE REVENDICATION

Le directeur du centre national de cybersécurité suédois, John Billow, a déclaré à Reuters que son organisme traitait plusieurs incidents concernant les systèmes de réfrigération dans des magasins d'alimentation à travers la Suède.

Le groupe de distribution alimentaire privé Coop a indiqué au quotidien suédois Aftonbladet que six de ses magasins avaient été touchés.

"Ces dernières semaines, nous avons… constaté que nous disposions en Suède d’un nombre assez important d’appareils technologiques opérationnels exposés, pour lesquels nous avions clairement souligné la nécessité de mettre à jour ou d’appliquer des correctifs", a précisé John Billow.

Toujours en Suède, le distributeur Axfood AXFO.ST a annoncé que les congélateurs d'un centre de distribution dédié à la livraison à domicile de produits alimentaires dans la région de Göteborg avaient aussi été piratés.

En Estonie, une chaîne de supermarchés a également été touchée, la température des réfrigérateurs ayant été réglée à 50 degrés, a indiqué le fournisseur de technologies Kitman Coldtech à la chaîne publique ERR.

"C'est tout récent, cela s'est produit ce matin", a déclaré Jann Mutso, PDG de Kitman, à ERR. Il n'a pas souhaité nommer la chaîne de supermarchés concernée.

En Irlande, SuperValu, la troisième chaîne de supermarchés du pays, a annoncé que des systèmes de réfrigération, limités à un modèle spécifique, dans 13 de ses 223 magasins, avaient également été déréglés par un incident informatique, ce qui a entraîné le retrait de la vente des produits réfrigérés et surgelés.

Aucune revendication n'a pour l'heure été formulée, comme pour la cyberattaque intervenue en France dans la nuit du 11 au 12 octobre.

Des pirates informatiques étaient parvenus à prendre le contrôle des systèmes de régulation frigorifique de plus de 350 supermarchés des enseignes Intermarché, Netto, Leclerc, Carrefour, Monoprix, ou encore Coopérative U. Le parquet de Paris a ouvert une enquête sur cet incident.

Voir également :

ENCADRE-Des "hackers" pourraient-ils s'introduire dans mon réfrigérateur ? nL6N46J0R9

(Inti Landauro à Bruxelles, Anna Ringstrom, Louise Rasmussen, Johan Ahlander à Stockholm, Padraic Halpin et Anna Ringstrom ; Version française Benoit Van Overstraeten et Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin et Sophie Louet)