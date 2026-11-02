Oracle recule après avoir annoncé des opérations sur actions d'une valeur de 10 millions de dollars et sur obligations d'une valeur de 10 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 novembre - ** L'action de la société de cloud computing Oracle ORCL.N recule de 2,9% à 126,92 dollars avant l'ouverture, alors que l'entreprise envisage une levée de fonds colossale

** Selon les documents déposés auprès de la SEC, ORCL prévoit de vendre 10 milliards de dollars d’actions et d’émettre 10 milliards de dollars d’obligations

** La société utilisera le produit net de ces émissions simultanées à des fins générales, notamment pour financer ses dépenses d’investissement, rembourser sa dette, réaliser des acquisitions, verser des dividendes en espèces et racheter des actions

** Wells Fargo, Citigroup, BNP Paribas, Deutsche Bank et JP Morgan figurent parmi les co-chefs de file de l’émission d’actions

** La semaine dernière, ORCL a déclaré qu’elle prévoyait que ses dépenses d’investissement atteindraient un pic au cours de cet exercice fiscal et du suivant, à mesure qu’elle renforce ses capacités de cloud computing, mais s’est engagée à ne pas lever plus de 20 milliards de dollars de financement supplémentaire pour l’IA d’ici à l’exercice fiscal 2030

** À la clôture de vendredi, l'action ORCL affichait une baisse de 33% depuis le début de l'année