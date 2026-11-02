Des "hackers" pourraient-ils s'introduire dans mon réfrigérateur ?

par Hugo Lhomedet et Leo Marchandon

Le groupe de distribution belgo-néerlandais Ahold Delhaize AD.AS a annoncé lundi qu'un "incident informatique" avait affecté les réfrigérateurs et congélateurs de dizaines de ses supermarchés en Belgique et au Luxembourg.

En octobre, le distributeur avait signalé un précédent incident de cybersécurité à la police néerlandaise, qui coïncidait avec une cyberattaque en France ayant provoqué, du jour au lendemain, une hausse de la température des réfrigérateurs et des congélateurs de centaines de magasins jusqu’à 50 degrés Celsius, déclenchant des incendies et altérant les denrées alimentaires.

Des réfrigérateurs et systèmes de chauffage aux caméras de sécurité et réseaux d’alarme, un éventail toujours plus large d’appareils, autrefois essentiellement mécaniques, peut désormais être surveillé et contrôlé à distance, ce qui ouvre de nouvelles perspectives aux cybercriminels.

LES PIRATES INFORMATIQUES PEUVENT-ILS VRAIMENT PÉNÉTRER DANS MON RÉFRIGÉRATEUR ?

En théorie, oui. Si un appareil est connecté à internet, que ce soit directement ou via une application, un service cloud ou un réseau domestique, il peut potentiellement être piraté.

En 2015, lors d’une conférence sur le piratage informatique à Las Vegas, des chercheurs ont démontré comment un réfrigérateur intelligent Samsung pouvait être compromis, ce qui leur a permis d’intercepter une partie du trafic Internet transitant par l’appareil.

Dans de nombreux cas, les attaquants cherchent davantage à voler des données, à perturber des services ou à utiliser des appareils connectés comme point d’entrée vers un réseau plus vaste.

QUELS APPAREILS MÉNAGERS PEUVENT ÊTRE PIRATÉS ?

Les cibles les plus courantes sont les appareils connectés à internet et contrôlés à distance.

Il s’agit notamment des caméras de sécurité, des sonnettes vidéo, des systèmes d’alarme, des serrures connectées, des thermostats et des systèmes de chauffage central. Les appareils électroménagers connectés, tels que les réfrigérateurs, les fours et les lave-linge, peuvent également être vulnérables s’ils sont connectés à internet. Même certaines brosses à dents sont désormais connectées à internet.

Selon des données du secteur de la sécurité, ce sont les routeurs, et non les appareils électroménagers, qui représentent plus des trois quarts de toutes les attaques visant des appareils connectés.

Le nombre de ces appareils a connu une croissance rapide, les fabricants ayant ajouté une connectivité internet à des produits qui étaient autrefois entièrement mécaniques.

QUE POURRAIT RÉELLEMENT FAIRE UN PIRATE INFORMATIQUE ?

Une fois qu’il a pénétré dans un appareil, un hacker peut généralement faire l’une des deux choses suivantes : collecter des informations ou prendre le contrôle de l’appareil.

Une caméra peut montrer l’intérieur d’une maison, un appareil équipé d’un microphone peut capter des sons, et un routeur piraté peut exposer tout ce qui transite par le réseau.

Les pirates qui prennent le contrôle d’un appareil peuvent l’allumer ou l’éteindre, modifier ses paramètres ou bloquer l’accès des utilisateurs à leurs comptes. Un thermostat piraté pourrait perturber le chauffage, tandis qu’un congélateur ou un réfrigérateur piraté pourrait perturber le réglage de la température.

Dans les cas les plus graves, les attaquants peuvent utiliser des appareils mal sécurisés pour accéder à d’autres systèmes du même réseau ou pour voler des informations personnelles liées à des comptes en ligne.

LES PIRATES POURRAIENT-ILS PRENDRE LE CONTRÔLE DE MA VOITURE, DE MON ALIMENTATION EN ÉLECTRICITÉ OU EN EAU ?

Les chercheurs en cybersécurité ont démontré à plusieurs reprises l’existence de vulnérabilités dans les véhicules connectés.

En 2015, des chercheurs ont pris le contrôle à distance d’une Jeep en mouvement via son système de divertissement connecté à internet, ce qui a entraîné le rappel d’environ 1,4 million de véhicules et le déploiement de correctifs logiciels.

Près d’une décennie plus tard, des chercheurs ont révélé une faille leur permettant de localiser, déverrouiller et démarrer certains véhicules Kia à l’aide d’un simple numéro de plaque d’immatriculation. Les chercheurs ont indiqué avoir signalé ces vulnérabilités à Kia, qui les a corrigées en l’espace de quelques mois, et rien n’indique qu’elles aient été exploitées lors d’attaques réelles.

Les véhicules et les avions modernes sont également conçus avec des systèmes de sécurité et de secours complets.

Les infrastructures critiques, telles que les réseaux électriques et d’approvisionnement en eau, disposent généralement de multiples niveaux de sécurité, de surveillance et de réglementation qui font défaut aux appareils grand public.

Cela ne signifie pas qu’elles sont à l’abri des cyberattaques, mais elles constituent généralement des cibles bien plus difficiles à atteindre qu’un appareil électroménager connecté au réseau Wi-Fi domestique.

COMMENT LES UTILISATEURS PEUVENT-ILS PROTÉGER LEURS APPAREILS ?

Les experts en cybersécurité recommandent généralement de modifier les mots de passe par défaut, d’activer l’authentification à deux facteurs lorsque cela est possible et d’installer régulièrement les mises à jour logicielles.

Les consommateurs devraient également se débarrasser ou remplacer les appareils qui ne reçoivent plus de mises à jour de sécurité, maintenir la plupart de leurs appareils sur un réseau local et ne connecter des produits à l’internet public que lorsqu’il existe une raison claire de le faire.

La règle la plus simple est souvent la plus efficace : moins vous avez d’appareils connectés, moins il y a de points d’entrée potentiels pour les pirates.

(Reportage de Hugo Lhomedet et Leo Marchandon; Avec la participation Dimitri Rhodes; Version française Matthieu Huchet)