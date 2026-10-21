 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Eli Lilly, Netflix, Zscaler
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 15:15

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Eli Lilly, Netflix et Zscaler.

POINTS FORTS

* Appfolio, Inc. APPF.O : KBW relève son objectif de cours de 233 $ à 255 $

* Eli Lilly LLY.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 1 309,00 $ à 1

316,00 $

* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 1 200 $ à

1 250 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 125 $ à

110 $

* Zscaler, Inc. ZS.O : D.A. Davidson lance sa couverture avec une note « neutre »;

objectif de cours: 215 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 3M MMM.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 194 $ à 197 $

* 3M Company MMM.N : Citigroup relève son objectif de cours de 183 $ à 188 $

* 3M Company MMM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 185 $ à 191 $

* 3M Company MMM.N : RBC relève son objectif de cours de 132 $ à 135 $

* A.O. Smith Corporation AOS.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 75 $ à 72

$

* Abbvie Inc. ABBV.N : Barclays relève son objectif de cours de 300 $ à 325 $

* Abivax SA ABVX.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 118 $ à 96 $

* Adarx Pharmaceuticals ADRX.O : Morgan Stanley lance sa couverture avec une

recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 32 $

* Adarx Pharmaceuticals ADRX.O : UBS lance sa couverture avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 35 dollars

* Advanced Micro Devices AMD.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 550 $ à

620 $

* AGNC Investment Corp. AGNC.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 10 $ à 9 $

* AGNC Investment Corp. AGNC.O : KBW relève son objectif de cours de 9 $ à 9,25 $

* AGNC Investment Corp. AGNC.O : RBC abaisse son objectif de cours de 12 $ à 10 $

* AGNC Investment Corp. AGNC.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 11 $ à

10 $

* Agree Realty Corporation ADC.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 81,50 $ à

76,50 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 158

$ à 120 $

* Align Technology, Inc. ALGN.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 235

$ à 205 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 56 $ à 48 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 58 $

à 56 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 43 $ à 44 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 52 $ à

50 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 54 $ à 52 $

* Ally Financial Inc. ALLY.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 56 $ à 48 $

* Amgen Inc. AMGN.O : Barclays relève son objectif de cours de 380 $ à 400 $

* Appfolio, Inc. APPF.O : KBW relève son objectif de cours de 233 $ à 255 $

* Apple Hospitality REIT Inc APLE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 16 $

à 17 $

* Applied Digital Corp APLD.O : Roth MKM réintroduit la valeur avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 35 $

* Arcus Biosciences, Inc. RCUS.N : Truist Securities relève son objectif de cours de

40 $ à 41 $

* Arcus Biosciences, Inc. RCUS.N : Wedbush relève son objectif de cours de 43 $ à 49 $

* Array Technologies Inc ARRY.O : BMO abaisse son objectif de cours de 7 $ à 6 $

* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de

50 $ à 45 $

* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 44

$ à 43 $

* Biogen BIIB.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $

* Blackstone BX.N : BMO abaisse son objectif de cours de 150 $ à 130 $

* Bloom Energy Corporation BE.N : BMO relève son objectif de cours de 227 $ à 260 $

* Blue Owl Capital Corp OBDC.N : Clear Street abaisse son objectif de cours de 15,00

$ à 13,00 $

* Blue Owl Technology Finance Corp OTF.N : Clear Street abaisse son objectif de cours

de 14,00 $ à 12,00 $

* Blue Owl Technology Finance Corp OTF.N : Clear Street passe de « conserver » à «

acheter »

* BOK Financial Corp BOKF.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 147 $ à

145 $

* BOK Financial Corp BOKF.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 148 $ à 141 $

* Braze, Inc. BRZE.O : Barclays passe de « surpondérer » à « neutre »

* Braze, Inc. BRZE.O : Barclays relève son objectif de cours de 38 $ à 48 $

* Braze, Inc. BRZE.O : BTIG passe de « acheter » à « neutre »

* Braze, Inc. BRZE.O : Canaccord Genuity abaisse sa recommandation de « Achat » à «

Neutre »

* Braze, Inc. BRZE.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 37 $ à 47,5

$

* Braze, Inc. BRZE.O : D.A. Davidson abaisse sa recommandation de « Achat » à «

Neutre »

* Braze, Inc. BRZE.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 40 $ à 47,50 $

* Braze, Inc. BRZE.O : Mizuho abaisse sa recommandation de « surperformer » à «

neutre »

* Braze, Inc. BRZE.O : Mizuho relève son objectif de cours de 32 $ à 47,50 $

* Braze, Inc. BRZE.O : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformance » à

« performance »

* Braze, Inc. BRZE.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « surperformance »

à « en ligne avec le marché »

* Braze, Inc. BRZE.O : Stephens abaisse sa recommandation de « surpondérer » à «

neutre »

* Braze, Inc. BRZE.O : Stephens relève son objectif de cours de 34 $ à 47,50 $

* Braze, Inc. BRZE.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « Acheter » à «

Conserver »

* Braze, Inc. BRZE.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 36 $ à 47,50 $

* Braze, Inc. BRZE.O : Wells Fargo abaisse sa recommandation de « surpondérer » à «

neutre »

* Braze, Inc. BRZE.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 45 $ à 47,5 $

* Bridger Aerospace Group Holdings BAER.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 3

$ à 2,10 $

* Brinker International Inc EAT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 280

$ à 270 $

* Capital One Financial COF.N : Barclays relève son objectif de cours de 237 $ à 238

$

* Capital One Financial COF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 227 $ à 241

$

* Capital One Financial COF.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 260 $ à

269 $

* Capital One Financial Corp COF.N : BMO relève son objectif de cours de 219 $ à 225

$

* Capital One Financial Corp COF.N : Citigroup relève son objectif de cours de 280 $

à 285 $

* Capital Southwest Corp CSWC.O : Clear Street relève son objectif de cours de 24,00

$ à 25,00 $

* Casella Waste Systems, Inc. CWST.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 91 $

à 99 $

* Cava Group, Inc. CAVA.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 85 $ à 78 $

* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de

51 $ à 45 $

* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 44 $

à 32 $

* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : TD Cowen passe de « acheter » à « conserver »

* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de

45 $ à 40 $

* Choice Hotels International CHH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 119 $

à 121 $

* Churchill Downs Inc CHDN.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 124 $ à 115

$

* Cirrus Logic Inc. CRUS.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 130 $ à 95 $

* Cirrus Logic Inc. CRUS.O : Barclays passe d'une recommandation « neutre » à «

sous-pondérer »

* Cirrus Logic Inc. CRUS.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 200 $ à 170 $

* Clearway Energy Inc CWEN.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 38 $ à 37 $

* Coherent Corp. COHR.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 425 $ à 350 $

* Comcast Corporation CMCSA.O : Stonex abaisse son objectif de cours de 44 $ à 42 $

* Commerce Bancshares, Inc. CBSH.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 64 $ à

62 $

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 38 $ à

40 $

* Coreweave, Inc. CRWV.O : Piper Sandler abaisse son cours-cible de 153 $ à 124 $

* Corning GLW.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 170 $ à 165 $

* Crescent Capital BDC Inc CCAP.O : Clear Street abaisse son objectif de cours de

15,50 $ à 11,00 $

* Crescent Energy Company CRGY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 20 $ à 21 $

* Crown Holdings Inc CCK.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 132

$ à 133 $

* Deckers Brands DECK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 130 $ à 120 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de

58 $ à 65 $

* Digital Realty Trust DLR.N : CIBC lance la couverture du titre avec une note «

surperformer »; objectif de cours: 213

* Digitalocean Holdings Inc DOCN.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de

142 $ à 126 $

* DigitalOcean Holdings Inc DOCN.N : Piper Sandler relève sa recommandation de «

neutre » à « surpondérer »

* Dime Commercial Bancshares DCOM.N : KBW relève son objectif de cours de 47 $ à 49 $

* Doximity, Inc. DOCS.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 20 $ à

23 $

* Dutch Bros Inc. BROS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 59 $ à 55 $

* Dutch Bros Inc. BROS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 70 $ à 55 $

* Dynatrace, Inc DT.N : BTIG relève son objectif de cours de 62 $ à 73 $

* Dynatrace, Inc DT.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 60 $ à 70 $

* E.L.F. Beauty, Inc. ELF.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 78 $ à 105 $

* East West Bancorp, Inc. EWBC.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de

164,00 $ à 168,00 $

* eBay EBAY.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 123 $ à 129 $

* Eli Lilly LLY.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 1 309,00 $ à 1

316,00 $

* Energy Vault Holdings, Inc. NRGV.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 6 $

à 4,75 $

* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : BMO abaisse son objectif de cours de 37 $ à 28 $

* Equifax EFX.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 179 $ à 201 $

* Equifax Inc. EFX.N : BMO relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $

* Equifax Inc. EFX.N : Clear Street relève son objectif de cours de 160 $ à 182 $

* Equifax Inc. EFX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 170 $ à 210 $

* Equifax Inc. EFX.N : Needham relève son objectif de cours de 190 $ à 210 $

* Equifax Inc. EFX.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 235 $ à 217 $

* Equinix, Inc. EQIX.O : CIBC lance la couverture du titre avec une note «

surperformance »; objectif de cours: 1 200 dollars

* Esab Corp. ESAB.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 135 $ à 110 $

* Exxon Mobil XOM.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 158 $ à

181 $

* Fastenal Company FAST.O : Argus Research relève son objectif de cours de 55 $ à 59

$

* Fidelity National Financial Inc FNF.N : Stephens abaisse son objectif de cours de

55 $ à 50 $

* Fidus Investment Corp FDUS.O : Clear Street relève son objectif de cours de 21,00 $

à 21,50 $

* Fifth Third Bancorp FITB.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 61 $ à 59 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 20 $ à 11 $

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 19,50 $ à

20,50 $

* Freshpet FRPT.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 70 $ à 67 $

* GE Aerospace GE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 400 $ à 375 $

* GE Aerospace GE.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 400 $ à 375 $

* GE Aerospace GE.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 400,00 $ à

375,00 $

* GE Aerospace GE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 400 $ à 375 $

* GE Aerospace GE.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 430 $ à 400 $

* General Electric GE.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 377 $ à

378 $

* General Motors Co GM.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 101 $ à

98 $

* General Motors Company GM.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de

101,00 $ à 95,00 $

* Genuine Parts Co GPC.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 126 $ à

131 $

* Gladstone Capital GLAD.O : Clear Street abaisse son objectif de cours de 23,00 $ à

22,00 $

* Gladstone Investment GAIN.O : Clear Street relève son objectif de cours de 15,00 $

à 17,00 $

* GM GM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 110 $ à 105 $

* GM GM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 99 $ à 95 $

* GM GM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 110 $ à 105 $

* GM GM.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 101 $ à 95 $

* GM GM.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 102 $ à 91 $

* GM GM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 102 $ à 98 $

* Halliburton HAL.N : HSBC relève son objectif de cours de 45 $ à 47 $

* Halliburton Co. HAL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 53 $ à 51 $

* Halliburton Company HAL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 47 $ à 48 $

* Halliburton Company HAL.N : RBC relève son objectif de cours de 45 $ à 46 $

* Halliburton Company HAL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 47 $ à 48 $

* Hancock Whitney Corporation HWC.O : KBW abaisse son objectif de cours de 80 $ à 79

$

* Hancock Whitney Corporation HWC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de

87 $ à 88 $

* Hancock Whitney Corporation HWC.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de

87 $ à 86 $

* Hasbro, Inc. HAS.O : BNP Paribas relève son objectif de cours de 116 $ à 127 $

* Hasbro, Inc. HAS.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 110 $ à

118 $

* Hasbro, Inc. HAS.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 90 $ à 100 $

* Healthequity, Inc. HQY.O : BMO relève son objectif de cours de 105 $ à 125 $

* Hilton Worldwide HLT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 365 $ à 387 $

* Home Bancorp Inc HBCP.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 74 $ à 66

$

* Hyatt Hotels Corp H.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 209 $ à 207 $

* Idex Corporation IEX.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 270 $ à 275 $

* Incyte INCY.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 138 $ à 140 $

* Independent Bank (Massachusetts) INDB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours

de 91 $ à 92 $

* Intel INTC.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 115 $ à 105 $

* International Seaways, Inc. INSW.N : Jefferies relève son objectif de cours de 108

$ à 145 $

* Intuitive Surgical, Inc. ISRG.O : Barclays relève son objectif de cours de 485 $ à

500 $

* Intuitive Surgical, Inc. ISRG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 450 $ à

475 $

* Intuitive Surgical, Inc. ISRG.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de

473 $ à 503 $

* Intuitive Surgical, Inc. ISRG.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 415 $ à

400 $

* Intuitive Surgical, Inc. ISRG.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de

483 $ à 480 $

* Intuitive Surgical, Inc. ISRG.O : RBC abaisse son objectif de cours de 575 $ à 550

$

* Intuitive Surgical, Inc. ISRG.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 487

$ à 486 $

* Iridium Communications Inc. IRDM.O : Clear Street abaisse son objectif de cours de

54 $ à 52 $

* Jfrog Ltd. FROG.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $

* Keycorp KEY.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 26 $ à 27 $

* Keycorp KEY.N : RBC abaisse son objectif de cours de 25 $ à 24 $

* Knowles Corporation KN.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $

* Kroger Co KR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 72 $ à 75 $

* Kroger Co. KR.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 68 $ à 70 $

* Las Vegas Sands Corp. LVS.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 63 $ à 51 $

* Lenz Therapeutics, Inc. LENZ.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 60 $ à

50 $

* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 1 200 $ à

1 250 $

* Lyft, Inc. LYFT.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 30 $ à 26 $

* Manhattan Associates, Inc. MANH.O : Citigroup relève son objectif de cours de 203 $

à 260 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : BofA Global Research relève son objectif de cours

de 426 $ à 498 $

* Marriott MAR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 388 $ à 406 $

* Matador Resources Company MTDR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 64 $ à

71 $

* Mercantile Bank Corporation MBWM.O : KBW relève son objectif de cours de 64 $ à 65

$

* Metlife, Inc. MET.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 110 $ à 114 $

* Mink Therapeutics Inc INKT.O : B. Riley relève son objectif de cours de 43 $ à 50 $

* Mirum Pharmaceuticals, Inc. MIRM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 140 $

à 145 $

* Moderna MRNA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 40 $ à 90 $

* Mondelez MDLZ.O : BTIG relève son objectif de cours de 73 $ à 74 $

* MSC Income Fund Inc MSIF.N : Clear Street abaisse son objectif de cours de 16,00 $ à

15,00 $

* MSCI Inc. MSCI.N : Clear Street relève son objectif de cours de 613 $ à 618 $

* MSCI Inc. MSCI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 685 $ à 710 $

* MSCI Inc. MSCI.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 662,00 $ à 671,00

$

* MSCI Inc. MSCI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 685 $ à 720 $

* Neptune Insurance Holdings Inc. NP.N : KBW relève son objectif de cours de 32 $ à

33 $

* Neptune Insurance Holdings Inc. NP.N : Mizuho relève son objectif de cours de 31 $

à 33 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 95 $ à 93

$

* Netflix, Inc. NFLX.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 80,00 $ à

77,00 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 95 $ à 80 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 105,00

$ à 90,00 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 125 $ à

110 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Evercore ISI abaisse son objectif de cours de 110 $ à 90 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 90 $ à 84 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 85 $ à 81 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Moffettnathanson abaisse son objectif de cours de 10 $, le

ramenant à 90 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 80 $ à 77 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Needham abaisse sa recommandation de « acheter » à «

conserver »

* Netflix, Inc. NFLX.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 85 $ à 78 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Pivotal Research abaisse son objectif de cours de 5 $ à 65 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 75 $ à

71 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $

* Netsol Technologies NTWK.O : Noble Capital lance sa couverture avec une

recommandation « surperformer »; objectif de cours: 9 $

* Nextpower Inc NXT.O : BMO abaisse son objectif de cours de 132 $ à 114 $

* Nextpower Inc NXT.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 121 $ à 111 $

* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 194 $

à 196 $

* Northrop Grumman NOC.N : RBC relève son cours-cible de 525 $ à 550 $

* Northwestern Energy Group, Inc. NWE.O : BMO relève son objectif de cours de 71 $ à

84 $

* NRG Energy Inc NRG.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 167 $ à 152 $

* Nuscale Power SMR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 11 $ à 5 $

* Nuscale Power SMR.N : Barclays passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Nuscale Power Corp SMR.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 6,50 $ à 4 $

* Occidental Petroleum OXY.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de

59 $ à 67 $

* Oklo Inc. OKLO.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 76 $ à 59 $

* Oklo Inc. OKLO.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 57,50 $ à 33 $

* Oneok, Inc. OKE.N : RBC relève son objectif de cours de 90 $ à 96 $

* Onsemi ON.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 150 $ à 120 $

* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 14 $ à

16 $

* PBF Energy Inc. PBF.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 60 $ à

65 $

* Phillips 66 PSX.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 265 $ à

303 $

* Plug Power Inc. PLUG.O : BMO abaisse son objectif de cours de 1,30 $ à 1 $

* Power Integrations, Inc. POWI.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 85 $ à

70 $

* Prologis, Inc. PLD.N : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le

marché » à « surperformer »

* Protagonist Therapeutics, Inc. PTGX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de

155 $ à 160 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 114 $ à

112 $

* PVH Corp. PVH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $

* Qualcomm QCOM.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 160 $ à 185 $

* Qumulusai Inc QMLS.O : B. Riley lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 11 $

* Rapport Therapeutics, Inc. RAPP.O : Jefferies relève son objectif de cours de 55 $

à 64 $

* Rapport Therapeutics, Inc. RAPP.O : Jonestrading relève son objectif de cours de 50

$ à 82 $

* Rapport Therapeutics, Inc. RAPP.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 51

$ à 50 $

* RBB Bancorp RBB.O : KBW relève son objectif de cours de 29 $ à 30 $

* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de

960 $ à 980 $

* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : TD Cowen relève son objectif de 960 $ à

980 $

* Reinsurance Group of America, Inc RGA.N : TD Cowen relève son objectif de cours de

235 $ à 250 $

* RLI Corp RLI.N : KBW relève son objectif de cours de 69 $ à 74 $

* RLI Corp RLI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 51 $ à 53 $

* Robinhood Markets HOOD.O : Rosenblatt Securities attribue pour la première fois la

recommandation « Achat »; objectif de cours: 135 $

* Royal Gold, Inc. RGLD.O : Raymond James relève son objectif de cours de 333 $ à 336 $

* RTX Corp RTX.N : Barclays relève son objectif de cours de 223 $ à 235 $

* Runway Growth Finance Corp RWAY.O : Clear Street passe de « conserver » à « acheter »

* Runway Growth Finance Corp RWAY.O : Clear Street abaisse son objectif de cours de 10 $

à 7,5 $

* Ryman Hospitality Properties RHP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 129

$ à 138 $

* Salesforce, Inc. CRM.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 225 $ à 250

$

* Saratoga Investment Corp SAR.N : Clear Street abaisse son objectif de cours de 23 $

à 18 $

* Servicenow, Inc. NOW.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 130 $ à

180 $

* Shake Shack, Inc. SHAK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 10 $ à

5 $

* Sixth Street Specialty Lending Inc. TSLX.N : Clear Street abaisse son objectif de

cours de 21 $ à 19 $

* Skyworks Solutions, Inc. SWKS.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 65 $

à 90 $

* SM Energy Co SM.N : Raymond James relève son objectif de cours de 48 $ à 50 $

* Smartfinancial Inc SMBK.N : KBW relève son objectif de cours de 51 $ à 52 $

* Smartfinancial Inc SMBK.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 58 $ à

56 $

* Smartfinancial Inc SMBK.N : Raymond James abaisse sa recommandation de « achat fort

» à « surperformer »

* Smartfinancial Inc SMBK.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 60 $ à 58 $

* Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O : BMO relève son objectif de cours de 83 $ à

87 $

* Southern Co SO.N : BMO abaisse son objectif de cours de 104 $ à 98 $

* SpaceX SPCX.O : Citigroup relève son objectif de cours de 200 $ à 240 $

* SpaceX SPCX.O : Clear Street relève son objectif de cours de 217 $ à 248 $

* SpaceX SPCX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 240 $ à 500 $

* SpaceX SPCX.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 173 $ à 176 $

* SpaceX SPCX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 200 $ à 224 $

* SpaceX SPCX.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 214 $ à 274 $

* Sphere Entertainment Co. SPHR.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 182

$ à 158 $

* SPS Commerce, Inc. SPSC.O : Citigroup relève son objectif de cours de 82 $ à 99 $

* SPX Technologies SPXC.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 270 $ à 265 $

* Starbucks Corporation SBUX.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 125 $ à

120 $

* Steel Dynamics, Inc. STLD.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 257 $ à

271 $

* Stem, Inc. STEM.N : BMO abaisse son objectif de cours de 8 $ à 5 $

* Strategy MSTR.O : Clear Street relève son objectif de cours de 201 $ à 211 $

* Sunrun Inc RUN.O : BMO abaisse son objectif de cours de 10,50 $ à 7,75 $

* Sunstone Hotel Investors Inc SHO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 10 $

à 11 $

* Super Micro Computer SMCI.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 51

$ à 57 $

* Sweetgreen, Inc. SG.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 6 $ à 9 $

* Synchrony Financial SYF.N : Barclays relève son objectif de cours de 93 $ à 94 $

* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 74 $ à 77 $

* Tapestry, Inc. TPR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 144 $ à 125 $

* Targa Resources Corp. TRGP.N : BMO relève son objectif de cours de 303 $ à 328 $

* Texas Roadhouse TXRH.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 234 $ à

200 $

* The Cheesecake Factory Inc. CAKE.O : Wells Fargo relève son objectif de 105 $ à 110

$

* The Chefs' Warehouse, Inc. CHEF.O : Jefferies relève son objectif de cours de 122 $

à 128 $

* The Kroger Co. KR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 58 $ à 60 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 117 $ à 136 $

* Transcat, Inc. TRNS.O : Northland Capital relève sa note à « surperformer »

* Trinity Capital Inc TRIN.N : Clear Street relève son objectif de cours de 18 $ à 19 $

* Twilio, Inc. TWLO.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 275 $ à 325 $

* United Community Banks Inc UCB.N : Stephens relève son objectif de cours de 41 $ à

42 $

* UPS UPS.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 131 $ à 127 $

* Valero Energy VLO.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 414 $ à

471 $

* Valvoline Inc. VVV.N : RBC abaisse son objectif de cours de 49 $ à 46 $

* Viatris Inc. VTRS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 18 $ à 20 $

* Vistra Corp. VST.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 182 $ à 176 $

* Vor Biopharma Inc. VOR.O : William Blair lance la couverture du titre avec une

recommandation « surperformer »

* Washington Trust Bancorp Inc WASH.O : KBW relève son objectif de cours de 36 $ à 39

$

* Western Alliance Bancorporation WAL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de

90 $ à 85 $

* Western Alliance Bancorporation WAL.N : KBW abaisse son objectif de cours de 92 $ à

90 $

* Western Digital WDC.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 720 $

à 800 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 195

$ à 186 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 180 $

à 165 $

* Wintrust Financial Corporation WTFC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de

173 $ à 174 $

* Wolfspeed Inc WOLF.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 30 $ à 25 $

* XPLR Infrastructure LP XIFR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 16 $ à

14 $

* Yum! Brands YUM.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 174 $ à 167 $

* Zions Bancorporation ZION.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 68 $ à

69 $

* Zoom Communications, Inc. ZM.O : Oppenheimer relève sa recommandation de « perform

» à « outperform »

* Zscaler, Inc. ZS.O : D.A. Davidson lance la couverture avec une note « neutre »;

objectif de cours: 215 dollars

Valeurs associées

3M
168,420 USD NYSE -1,80%
6TH STRT SPECILT
16,8200 USD NYSE 0,00%
ABBVIE
288,595 USD NYSE -0,19%
ABIVAX SP ADS
95,8250 USD NASDAQ +3,49%
AGNC INVEST REIT
8,8815 USD NASDAQ +0,93%
AGREE RLTY REIT
66,215 USD NYSE -1,33%
AKAMAI TECHNOLOG
88,4300 USD NASDAQ -1,34%
ALIGN TECHNOLOGY
151,8950 USD NASDAQ +0,93%
ALLY FINANCIAL
37,790 USD NYSE -0,53%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
542,6000 USD NASDAQ +1,47%
AMGEN
437,8400 USD NASDAQ -0,25%
APPFOLIO RG-A
226,1100 USD NASDAQ +1,08%
APPLE HOSP REIT
18,040 USD NYSE +1,22%
APPLIED DIGITAL
19,9100 USD NASDAQ +3,00%
ARCUS BIOSCIENS
24,110 USD NYSE +1,52%
ARRAY TECH
3,3650 USD NASDAQ +1,05%
ATLANTIC UNION
38,240 USD NYSE +0,10%
BIOGEN
242,4750 USD NASDAQ -0,26%
BLACKSTONE
110,145 USD NYSE -0,20%
BLOOM ENERGY-A
233,560 USD NYSE +4,86%
BLUE OWL CAP
9,8850 USD NYSE -0,40%
BOK FINL
126,4500 USD NASDAQ 0,00%
BRAZE RG-A
45,5100 USD NASDAQ -0,13%
BRIDGER
0,5682 USD NASDAQ +2,77%
BRINKER INTL
190,915 USD NYSE -2,23%
CAPITAL ONE FINL
206,260 USD NYSE +2,32%
CAPITAL SOUTHWES
22,4356 USD NASDAQ +0,20%
CASELLA WASTE SYS-A
90,7000 USD NASDAQ -2,55%
CAVA GROUP
56,880 USD NYSE -1,04%
CHEESECAKE FACTO
114,5400 USD NASDAQ -1,62%
CHEFS' WAREHOUSE
111,0900 USD NASDAQ +0,19%
CHIPOTLE MEXICAN
28,584 USD NYSE -3,63%
CHOICE HOTELS
113,560 USD NYSE -0,03%
CHURCHILL DOWNS
83,2600 USD NASDAQ +0,28%
CIRRUS LOGIC
109,2900 USD NASDAQ -1,37%
COHERENT
235,450 USD NYSE +1,50%
COMCAST
21,8700 USD NASDAQ -2,19%
COMMERCE BANCSHA
55,5400 USD NASDAQ -0,07%
COREBRIDGE FINL
35,220 USD NYSE +0,74%
COREWEAVE
59,6900 USD NASDAQ -3,93%
CORNING INC
133,930 USD NYSE +1,14%
CRESCENT CAP
8,6200 USD NASDAQ 0,00%
CRESCENT ENRG RG-A
13,370 USD NYSE -1,00%
CROWN HOLDINGS
113,490 USD NYSE -0,51%
DECKERS OUTDOOR
85,950 USD NYSE -1,66%
DELEK US HLDGS
77,950 USD NYSE +0,44%
DIGITA RLTY REIT
176,930 USD NYSE +0,91%
DIGITALOCEN HLDG
103,800 USD NYSE +4,31%
DOXIMITY RG-A
33,670 USD NYSE +0,97%
DUTCH BROS RG-A
43,020 USD NYSE -1,80%
DYNATRACE
64,000 USD NYSE +0,56%
EAST-WEST BANCOR
128,9100 USD NASDAQ +0,50%
EBAY
122,1100 USD NASDAQ +0,76%
ELF BEAUTY
115,110 USD NYSE +0,34%
ELI LILLY & CO
1 274,620 USD NYSE -0,95%
ENER VAULT HLDG
2,765 USD NYSE +0,36%
ENPHASE ENERGY
32,3500 USD NASDAQ +0,37%
EQUIFAX INC
175,170 USD NYSE -0,77%
EQUINIX REIT
988,5200 USD NASDAQ +0,11%
ESAB
66,270 USD NYSE +1,64%
EXXONMOBIL HLDG
176,970 USD NYSE -0,51%
FASTENAL
51,9790 USD NASDAQ +0,64%
FIDELITY NAT FIN
40,325 USD NYSE -0,41%
FIDUS INVST
18,4200 USD NASDAQ -0,16%
FLUENCE ENERGY RG-A
6,0000 USD NASDAQ +1,18%
FORTREA
23,0600 USD NASDAQ +1,23%
FORTREA
36,8400 USD NASDAQ +8,32%
FRESHPET
63,8750 USD NASDAQ -3,29%
GE AEROSPACE
304,383 USD NYSE +1,49%
GENERAL MOTORS
76,550 USD NYSE -0,71%
GENUINE PARTS CO
122,670 USD NYSE -0,64%
GLADSTONE CAP
18,4800 USD NASDAQ +0,05%
GLADSTONE INVT
14,8100 USD NASDAQ -0,20%
Gaz naturel
2,96 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
33,540 USD NYSE -0,19%
HANCOCK WHITNEY
73,1150 USD NASDAQ -1,37%
HASBRO INC
111,4500 USD NASDAQ +1,76%
HEALTHEQUITY
98,4350 USD NASDAQ +1,90%
HILTN WRLD HLDGS
357,130 USD NYSE -0,62%
HOME BANCORP
57,5600 USD NASDAQ -3,21%
HYATT HOTELS RG-A
175,930 USD NYSE -0,14%
IDEX CORP
233,720 USD NYSE +0,27%
INCYTE
116,5700 USD NASDAQ -0,04%
INDEPENDENT BANK
80,8800 USD NASDAQ 0,00%
INTEL
91,1481 USD NASDAQ -0,59%
INTRNTNL SEAWAYS
106,415 USD NYSE +1,58%
INTUITIVE SURGICAL
427,2080 USD NASDAQ -2,46%
IRIDIUM COMM
44,4450 USD NASDAQ +1,15%
JFROG
93,6800 USD NASDAQ +1,42%
KEYCORP
20,910 USD NYSE +0,53%
KNOWLES
34,790 USD NYSE +1,34%
KROGER
63,370 USD NYSE +0,59%
LAS VEGAS SANDS
37,900 USD NYSE -0,72%
LENZ THER
3,2200 USD NASDAQ +0,94%
LUMENTUM HLDNGS
830,9900 USD NASDAQ +1,03%
LYFT RG-A
17,2300 USD NASDAQ -0,12%
MANHATTAN ASSOC
233,1700 USD NASDAQ +0,13%
MARATHON PETRO
472,555 USD NYSE -0,52%
MARRIOTT INTL RG-A
398,6800 USD NASDAQ +0,34%
MATADOR RES
57,400 USD NYSE -0,07%
MERCANTILE BANK
58,7000 USD NASDAQ -0,58%
METLIFE
101,835 USD NYSE +0,64%
MINK THERAP
9,8000 USD NASDAQ +0,41%
MIRUM RG REG S-AI
85,0050 USD NASDAQ -0,08%
MODERNA
244,6350 USD NASDAQ +1,06%
MONDELEZ INTL RG-A
63,6500 USD NASDAQ -0,53%
MSCI RG-A
590,580 USD NYSE -0,27%
NETFLIX
65,8200 USD NASDAQ -4,18%
NEXTPOWER
80,5000 USD NASDAQ +1,86%
NICOLET BANKSHAR
169,763 USD NYSE +3,12%
NORTHROP GRUMMAN
542,135 USD NYSE +1,51%
NORTHWESTERN
75,6400 USD NASDAQ +0,33%
NRG ENERGY
100,060 USD NYSE +2,24%
NUSCALE POWER
5,670 USD NYSE +1,70%
OCCIDENTAL PETROLEUM
62,500 USD NYSE -0,68%
OKLO RG-A
28,390 USD NYSE +3,26%
ON SEMICONDUCTOR
76,0500 USD NASDAQ +0,57%
ONEOK
93,220 USD NYSE +0,40%
PBF ENER RG-A
83,265 USD NYSE +0,27%
PHILLIPS 66
290,056 USD NYSE -0,38%
PK HTL&RSTS REIT
16,680 USD NYSE +0,72%
PLUG POWER
1,3950 USD NASDAQ -0,36%
POWER INTEGRATIO
47,2900 USD NASDAQ +0,68%
PROLOGIS REIT
128,220 USD NYSE +0,60%
PROTAGONIST THER
140,2000 USD NASDAQ +1,60%
PRUDENTIAL WEALT
115,330 USD NYSE +0,09%
PVH
85,980 USD NYSE -0,60%
Pétrole Brent
108,24 USD Ice Europ -0,84%
Pétrole WTI
97,16 USD Ice Europ -1,17%
QUALCOMM
175,9450 USD NASDAQ +0,13%
QUMULUSAI
3,8000 USD NASDAQ +6,74%
RAPPORT THERA
29,0000 USD NASDAQ -1,26%
RBB BANCORP
26,1300 USD NASDAQ 0,00%
REGENERON PHARMACEUTICALS
810,5000 USD NASDAQ +0,37%
REINSURNCE GR AM
267,890 USD NYSE +0,17%
RLI
62,996 USD NYSE +0,43%
ROBINHOOD MARKETS
99,5400 USD NASDAQ +1,35%
ROYAL GOLD
241,6100 USD NASDAQ +1,19%
RTX
194,530 USD NYSE +0,61%
RUNWAY GRWTH FIN
6,3000 USD NASDAQ +0,64%
RYMAN HOSP REIT
129,960 USD NYSE -0,08%
SALESFORCE
242,400 USD NYSE -0,02%
SARATOGA INVEST
14,2400 USD NYSE 0,00%
SERVICENOW
151,090 USD NYSE +1,01%
SHAKE SHACK RG-A
69,470 USD NYSE -0,42%
SIX FLAGS ENT
7,520 USD NYSE -4,51%
SKYWORKS SOLUTIO
81,9300 USD NASDAQ +0,77%
SM ENERGY
38,585 USD NYSE -0,71%
SMARTFINANCIAL
50,210 USD NYSE 0,00%
SOLSTICE ADVA
63,9825 USD NASDAQ +1,46%
SOUTHERN CO
90,730 USD NYSE -0,01%
SPACEX
159,1100 USD NASDAQ +7,55%
SPHERE ENTMT RG-A
114,480 USD NYSE +1,42%
SPS COMM
89,3950 USD NASDAQ +1,60%
SPX TECHNOLOGIES
166,825 USD NYSE +1,62%
STARBUCKS
98,6600 USD NASDAQ -0,71%
STEEL DYNAMICS
242,5400 USD NASDAQ -0,75%
STEM
3,490 USD NYSE 0,00%
STRATEGY RG-A
146,0000 USD NASDAQ +2,30%
SUNRUN
7,5750 USD NASDAQ +0,07%
SUNSTN HOTL REIT
12,440 USD NYSE +0,44%
SUPER MICRO
36,3045 USD NASDAQ +11,81%
SWEETGREEN RG-A
10,470 USD NYSE -1,87%
SYNCHRONY FINANC
72,500 USD NYSE -1,21%
TAPESTRY
117,500 USD NYSE -0,12%
TARGA RESOURCES
295,575 USD NYSE +1,00%
TEXAS ROADHOUSE
167,4200 USD NASDAQ -1,06%
TRADEWEB MKTS RG-A
119,5800 USD NASDAQ +0,18%
TRANSCAT
85,3650 USD NASDAQ +4,14%
TWILIO-A
264,310 USD NYSE +2,09%
UPS (UNITED PARCEL SER.)
99,025 USD NYSE +0,50%
VALERO ENERGY
432,000 USD NYSE -0,41%
VALVOLINE
31,415 USD NYSE -0,21%
VIATRIS
18,6000 USD NASDAQ -0,27%
VISTRA
154,250 USD NYSE +2,55%
VOR BIOPHARMA
19,6600 USD NASDAQ +3,31%
WASHING.TR BANCO
38,2800 USD NASDAQ +0,45%
WESTERN ALLIANCE
75,095 USD NYSE -0,26%
WESTERN DIGITAL
369,7700 USD NASDAQ +1,50%
WINTRUST FINANCI
147,5400 USD NASDAQ +0,86%
WOLFSPEED
23,470 USD NYSE -0,09%
XPLR INFRA
9,705 USD NYSE 0,00%
YUM BRANDS
150,520 USD NYSE -0,69%
ZIONS BANCORP
64,8300 USD NASDAQ +0,37%
ZOOM VIDEO COM.
100,6700 USD NASDAQ +3,29%
ZSCALER
221,0300 USD NASDAQ +3,04%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 21/10/2026 à 15:15:09.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 913,51 +0,96%
Pétrole Brent
108,17 -0,91%
ATOS GROUP
26,1 +14,27%
2CRSI
28,5 +6,34%
ESSILORLUXOTTICA
172,6 +14,68%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank