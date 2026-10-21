Le président indonésien fustige la menace de reclassification du marché boursier

( AFP / ADEK BERRY )

Le président indonésien Prabowo Subianto s’en est pris mercredi au cabinet d'évaluation américain MSCI, l’accusant de chercher "à faire peur" pour avoir menacé de reclassification le marché boursier du pays.

MSCI a déclaré la semaine dernière qu’il n’était "plus approprié" de classer l’Indonésie comme marché émergent, en invoquant les inquiétudes des investisseurs concernant les structures de l’actionnariat et les comportements de "trading".

L'indice composite JCI a alors plongé de plus de 11 % vendredi, sa plus forte baisse sur une séance depuis le début de 1998.

S’adressant à son cabinet mercredi, Prabowo Subianto a déclaré : "Nous continuons à être confrontés à toutes sortes de choses, MSCI, toutes sortes de choses qui cherchent à nous faire peur".

"Je n’ai qu’une chose à dire à MSCI : la nation indonésienne n’a peur de personne et ne se laissera pas intimider",a-t-il poursuivi.

Le JCI a clôturé en hausse de 0,94 % mercredi, après avoir chuté lundi à son plus bas niveau depuis la fin de l’année 2020.

Le JCI a chuté de plus de 40 % depuis le début de l’année, ce qui le place parmi les pires performances au monde.

Plus tôt cette année, le cabinet d'évaluation américain MSCI avait dit s'inquiéter de "l'opacité des structures d'actionnariat" et de comportements affectant les informations relatives aux cours.

Il envisage de reclasser l’Indonésie comme "marché autonome", ce qui pourrait contraindre les fonds d’investissement répliquant les indices des marchés émergents du MSCI à vendre leurs positions indonésiennes.

Lundi, le patron de la Bourse d’Indonésie (IDX), Jeffrey Hendrik, a annoncé des mesures pour améliorer la transparence du marché, notamment la mise à disposition publique d’informations supplémentaires sur les petits actionnaires.

L’IDX retirerait également "toutes les actions présentant une forte concentration de l’actionnariat de l’indice composite des prix boursiers" afin d’offrir une image plus raisonnable des mouvements du JCI.

L’économie indonésienne a été durement touchée par la flambée des prix du carburant due à la guerre au Moyen-Orient.

Le pays de 287 millions d’habitants est importateur net de pétrole, mais le gouvernement a insisté pour maintenir inchangés les prix du carburant, fortement subventionnés, malgré des coûts élevés difficiles à supporter.

Avec la hausse des prix de l’alimentation et des matières premières, bien que restant dans la fourchette cible, les tensions économiques ont déclenché des manifestations, et la cote du président indonésien connaît un plus bas historique.

Mercredi, il a déclaré que le pays faisait face à "de nombreuses" difficultés et perturbations.

"Nous n’avons pas peur. Nous avons de la force, nous avons du courage, et nous sommes prêts à faire des sacrifices ", a-t-il déclaré, "(...) Si nécessaire, nous procéderons à des économies massives. Nous serons encore plus économes par la suite".

Mercredi, la banque centrale d’Indonésie a maintenu son taux directeur à 5,75 % après trois relèvements depuis le début de l’année.