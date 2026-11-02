TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Eli Lilly, General Dynamics, S&P Global

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Eli Lilly, General Dynamics et S&P Global.
POINTS FORTS
* AbbVie ABBV.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 310 $ à 346 $
* CBOE Global Markets Inc. CBOE.Z : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 450,00 $ à
461,00 $
* Eli Lilly LLY.N : Berenberg relève son objectif de cours de 1 400 $ à 1 570 $
* General Dynamics Corp GD.N : Jefferies relève son objectif de cours de 440 $ à 455 $
* S&P Global Inc. SPGI.N : Barclays relève son objectif de cours de 553 $ à 572 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Abbvie ABBV.N : Bernstein relève son objectif de cours de 230 $ à 275 $
* Abbvie ABBV.N : BMO relève son objectif de cours de 300 $ à 340 $
* AbbVie ABBV.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 290 $ à 338 $
* AbbVie ABBV.N : Citigroup relève son objectif de cours de 260 $ à 295 $
* AbbVie ABBV.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 279 $ à 325 $
* AbbVie ABBV.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 310 $ à 346 $
* AbbVie ABBV.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 300 $ à 340 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Melius Research abaisse son objectif de cours de 660 $ à 600 $
* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : BMO relève son objectif de cours de 101 $ à 102 $
* AGCO Corporation AGCO.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 146 $ à 136 $
* Akamai Technologies, Inc. AKAM.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 165,00 $ à
149,00 $
* Alaska Air Group Inc ALK.N : UBS abaisse son objectif de cours de 51 $ à 48 $
* Alerus Financial Corp ALRS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 38 $ à 40 $
* Alliant Energy Corp LNT.O : BMO relève son objectif de cours de 76 $ à 79 $
* Alliant Energy Corporation LNT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 81 $ à 82 $
* Ally Financial Inc ALLY.N : UBS abaisse son objectif de cours de 50 $ à 48 $
* Alnylam Pharmaceuticals ALNY.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 450 $ à 380 $
* Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ALNY.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 376 $ à 199 $
* Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ALNY.O : Bernstein abaisse sa recommandation de « surperformer »
à « en ligne avec le marché »
* Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ALNY.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 315 $
à 225 $
* Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ALNY.O : Truist Securities abaisse sa recommandation de « acheter
» à « conserver »
* Alphabet Inc. GOOGL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 445 $ à 400 $
* Alphabet Inc. GOOGL.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 371 $ à 365 $
* Altria Group Inc. MO.N : Barclays relève son objectif de cours de 58 $ à 60 $
* Ambiq Micro, Inc. AMBQ.N : UBS abaisse son objectif de cours de 73 $ à 50 $
* American Electric Power Company AEP.O : Barclays relève son objectif de cours de 120 $ à 132 $
* American Express Company AXP.N : UBS relève son objectif de cours de 345 $ à 346 $
* Ameriprise Financial Inc AMP.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 561 $ à 518 $
* Amphenol Corp. APH.N : Barclays relève son objectif de cours de 100 $ à 111 $
* Amrize AG AMRZ.N : Stephens relève son objectif de cours de 47 $ à 51 $
* Amrize Ltd. AMRZ.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 55 $ à 52 $
* Anglogold Ashanti Plc AU.N : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation «
Achat »; objectif de cours: 123 dollars
* Antero Midstream Corporation AM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 24 $ à 25 $
* Applied Optoelectronics AAOI.O : Northland Capital relève sa recommandation de « en ligne avec
le marché » à « surperformer »
* Aptargroup, Inc. ATR.N : Raymond James relève son objectif de cours de 155 $ à 160 $
* Ares Management Corporation ARES.N : BMO relève son objectif de cours de 130 $ à 133 $
* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Citigroup abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »
* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Citigroup relève son objectif de cours de 285 $ à 300 $
* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : UBS relève son objectif de cours de 299 $ à 320 $
* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 284 $ à 312 $
* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Argus Research relève son objectif de cours à 330 dollars
* Avis Budget Group Inc. CAR.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 160 $ à 115 $
* Azora Therapeutics, Inc. AZR.O : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation
« Achat »
* Baker Hughes Company BKR.O : Capital One Securities abaisse son objectif de cours de 71 $ à 70
$
* Bancorp Inc TBBK.O : KBW abaisse son objectif de cours de 65 $ à 56 $
* Bancorp Inc TBBK.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 88 $ à 72 $
* Bank of America Corp BAC.N : UBS abaisse son objectif de cours de 67 $ à 62 $
* Bank of Hawaii Corporation BOH.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 82 $ à 76 $
* Bank of Marin Bancorp BMRC.O : Stephens relève son objectif de cours de 30 $ à 33 $
* BAT BATS.L : Goldman Sachs relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »
* Biogen, Inc BIIB.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 251 $ à 270 $
* Bloomin' Brands Inc BLMN.O : UBS relève son objectif de cours de 9 $ à 11,5 $
* Blue Owl Capital Inc. OWL.N : BMO relève son objectif de cours de 11 $ à 12 $
* Blue Owl Capital Inc. OWL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 12 $ à 13 $
* Boot Barn Holdings, Inc. BOOT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 195 $ à 175 $
* Boot Barn Holdings, Inc. BOOT.N : Stephens abaisse son cours cible de 202 $ à 188 $
* BorgWarner BWA.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 79 $ à 74 $
* BorgWarner Inc. BWA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $
* BP BP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 57 $ à 63 $
* Bread Financial Holdings, Inc. BFH.N : UBS abaisse son objectif de cours de 127 $ à 120 $
* Bridgebio Pharma, Inc. BBIO.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 106 $ à 108 $
* Bright Horizons Family Solutions Inc. BFAM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 95 $ à
80 $
* Bright Minds Biosciences Inc. DRUG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 145 $ à 110 $
* Brighthouse Financial, Inc. BHF.O : KBW abaisse son objectif de cours de 55 $ à 50 $
* Brightspring Health Services BTSG.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 70 $ à
73,5 $
* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : BMO relève son objectif de cours de 70 $ à 80 $
* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 72 $
à 92 $
* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Stephens relève son objectif de cours de 78 $ à 80 $
* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : UBS relève son objectif de cours de 85 $ à 92 $
* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 78 $ à 82
$
* Broadcom Inc AVGO.O : Melius Research abaisse son objectif de cours de 610 $ à 450 $
* Brown & Brown Inc BRO.N : UBS abaisse son objectif de cours de 73 $ à 72 $
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Stephens relève son objectif de cours de 57 $ à 65 $
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Stifel relève son objectif de cours de 55 $ à 58 $
* Capital One Financial Corp COF.N : UBS abaisse son objectif de cours de 280 $ à 274 $
* Caredx, Inc. CDNA.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 46 $ à 90 $
* Caredx, Inc. CDNA.O : Stephens relève son objectif de cours de 75 $ à 100 $
* Carter's, Inc. CRI.N : UBS abaisse son objectif de cours de 38 $ à 33 $
* Caterpillar Inc CAT.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 882 $ à 685 $
* Cavco Industries Inc. CVCO.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 720 $ à 735 $
* Cb Financial Services Inc CBFV.O : KBW relève son objectif de cours de 42 $ à 46 $
* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Barclays relève son objectif de cours de 343 $ à 392 $
* CBOE Global Markets Inc. CBOE.Z : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 358 $ à 368 $
* CBOE Global Markets Inc. CBOE.Z : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 450,00 $ à
461,00 $
* CBOE Global Markets, Inc. CBOE.Z : KBW relève son objectif de cours de 320 $ à 350 $
* CBOE Global Markets, Inc. CBOE.Z : Piper Sandler relève son objectif de cours de 320 $ à 360 $
* CBOE Global Markets, Inc. CBOE.Z : RBC relève son objectif de cours de 303 $ à 360 $
* CBOE Global Markets, Inc. CBOE.Z : TD Cowen relève son objectif de cours de 342 $ à 417 $
* CBOE Global Markets, Inc. CBOE.Z : Wells Fargo relève son objectif de cours de 309 $ à 357 $
* Centene CNC.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 85 $ à 87 $
* Centene Corp CNC.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 80 $ à 82 $
* Cerebras Systems Inc CBRS.O : UBS abaisse son objectif de cours de 330 $ à 250 $
* Ceva, Inc. CEVA.O : UBS abaisse son objectif de cours de 48 $ à 40 $
* Cheniere Energy Partners LP CQP.N : Citigroup relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $
* Cheniere Energy, Inc. LNG.N : BMO relève son objectif de cours de 306 $ à 350 $
* Cheniere Energy, Inc. LNG.N : Capital One Securities relève son objectif de cours de 325 $ à
375 $
* Cheniere Energy, Inc. LNG.N : Citigroup relève son objectif de cours de 330 $ à 377 $
* Chevron Corporation CVX.N : Barclays relève son objectif de cours de 208 $ à 244 $
* Chevron Corporation CVX.N : Bernstein relève son objectif de cours de 209 $ à 248 $
* Chevron Corporation CVX.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $
* Chevron Corporation CVX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 241 $ à 261 $
* Chevron Corporation CVX.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 226 $ à 230 $
* Chevron Corporation CVX.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 226,00 $ à 230,00 $
* Chevron Corporation CVX.N : UBS relève son objectif de cours de 235 $ à 265 $
* Chevron Corporation CVX.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 230 $ à 268 $
* Church & Dwight CHD.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 112 $ à 116 $
* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Jefferies relève son objectif de cours de 115 $ à 124 $
* Church & Dwight Co Inc CHD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 105 $ à 109 $
* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Raymond James relève son objectif de cours de 112 $ à 115 $
* Church & Dwight Co Inc CHD.N : RBC relève son objectif de cours de 115 $ à 117 $
* Church & Dwight Co Inc CHD.N : UBS relève son objectif de cours de 106 $ à 112 $
* Church & Dwight Co., Inc. CHD.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 105 $ à 115 $
* Churchill Downs Inc CHDN.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 100 $ à 105 $
* Cinemark Holdings Inc CNK.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 40 $ à 44 $
* Cipher Digital Inc CIFR.O : KBW abaisse son objectif de cours de 28 $ à 11 $
* Circle Internet Group Inc. CRCL.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 37,00 $ à
34,00 $
* Citigroup C.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 155 $ à 150 $
* Cleanspark, Inc. CLSK.O : KBW abaisse son objectif de cours de 25 $ à 11,50 $
* Cloudflare NET.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 350 $ à 320 $
* Cogent Communications Holdings CCOI.O : Moffettnathanson abaisse son objectif de cours de 40 $
à 14 $
* Coherent Corp. COHR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 465 $ à 385 $
* Coherent Corp. COHR.N : Northland Capital relève sa recommandation de « en ligne avec le marché
» à « surperformer »
* Coinbase Global Inc COIN.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 258,00 $ à 120,00
$
* Colgate-Palmolive CL.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 101 $ à 105 $
* Colgate-Palmolive Company CL.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 99 $ à 98 $
* Colgate-Palmolive Company CL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 89 $ à 92 $
* Colgate-Palmolive Company CL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 104 $ à 102 $
* Colgate-Palmolive Company CL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 95 $ à 101 $
* Colgate-Palmolive Company CL.N : Raymond James relève son objectif de cours de 102 $ à 105 $
* Colgate-Palmolive Company CL.N : RBC relève son objectif de cours de 104 $ à 105 $
* Colgate-Palmolive Company CL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 90 $ à 97 $
* Colgate-Palmolive Company CL.N : UBS relève son objectif de cours de 106 $ à 112 $
* Colgate-Palmolive Company CL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $
* Conocophillips COP.N : Raymond James relève son objectif de cours de 168 $ à 170 $
* Constellation Brands, Inc. STZ.N : Jefferies relève son objectif de cours de 135 $ à 142 $
* Core Scientific Inc CORZ.O : KBW abaisse son objectif de cours de 28 $ à 21 $
* Coreweave, Inc. CRWV.O : Melius Research abaisse son objectif de cours de 145 $ à 85 $
* Covista Inc. CVSA.N : BMO relève son objectif de cours de 145 $ à 146 $
* CSW Industrials, Inc. CSW.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 332 $ à 328 $
* CubeSmart CUBE.N : Raymond James relève son objectif de cours de 44 $ à 47 $
* Cullen/Frost Bankers, Inc. CFR.N : KBW abaisse son objectif de cours de 180 $ à 175 $
* Cullen/Frost Bankers, Inc. CFR.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en
ligne avec le marché »
* Curbline Properties Corp. CURB.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 33 $ à 34
$
* Damora Therapeutics (Avant la reconstitution) DMRA.O : Guggenheim attribue une recommandation «
Achat »; objectif de cours: 60 $
* Dana Incorporated DAN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 35 $ à 33 $
* Dave Inc. DAVE.O : KBW abaisse son objectif de cours de 490 $ à 435 $
* Davita Inc DVA.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 220 $ à 228 $
* Davita Inc. DVA.N : UBS relève son objectif de cours de 270 $ à 287 $
* Davita Inc. DVA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 224 $ à 216 $
* Dell Technologies (avant la réincorporation) DELL.N : Melius Research abaisse son objectif de
cours de 735 $ à 590 $
* Digital Realty Trust DLR.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 229 $ à 213 $
* Dominion Energy D.N : Mizuho relève son objectif de cours de 67 $ à 68 $
* D-Wave Quantum Inc. QBTS.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 40 $ à 27 $
* Eastgroup Properties, Inc. EGP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 232 $ à 236 $
* Eastman Chemical Co EMN.N : Jefferies relève son objectif de cours de 77 $ à 79 $
* Eastman Chemical Co EMN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 66 $ à 65 $
* Eastman Chemical Co. EMN.N : Barclays relève son objectif de cours de 72 $ à 74 $
* Edison International EIX.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 70 $ à 63 $
* Eli Lilly LLY.N : Berenberg relève son objectif de cours de 1 400 $ à 1 570 $
* Emcor Group, Inc. EME.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 1 200 $ à 1 000 $
* Encompass Health Corporation EHC.N : Mizuho relève son objectif de cours de 140 $ à 155 $
* Encompass Health Corporation EHC.N : Raymond James relève son objectif de cours de 150 $ à 155
$
* EQT Corporation EQT.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $
* Equinix, Inc. EQIX.O : BMO relève son objectif de cours de 1 225 $ à 1 250 $
* Evercore Inc. EVR.N : BMO relève son objectif de cours de 285 $ à 305 $
* EVgo Inc EVGO.O : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »
* EVgo Inc EVGO.O : Stonex abaisse sa recommandation à « neutre »
* Exelixis, Inc. EXEL.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 56 $ à 78 $
* Exelon Corp EXC.O : BMO relève son objectif de cours de 45 $ à 47 $
* Exxon Mobil XOM.N : Argus Research relève son objectif de cours de 175 $ à 217 $
* Exxon Mobil XOM.N : Bernstein relève son objectif de cours de 182 $ à 193 $
* Exxon Mobil XOM.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 185 $ à 200 $
* Exxon Mobil XOM.N : HSBC relève son objectif de cours de 172 $ à 180 $
* Exxon Mobil XOM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 186 $ à 199 $
* Exxon Mobil XOM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 185 $ à 187 $
* Exxon Mobil XOM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 182 $ à 189 $
* Exxon Mobil Holdings Corp XOM.N : UBS relève son objectif de cours de 199 $ à 213 $
* Fair Isaac Corporation FICO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1 675 $ à 925 $
* Federal Realty Investment Trust FRT.N : BMO abaisse son objectif de cours de 135 $ à 130 $
* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 131 $ à
135 $
* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 135 $ à
128 $
* Federal Signal Corp FSS.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 132 $ à 126 $
* Federated Hermes Inc FHI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 54 $ à 56 $
* Federated Hermes Inc FHI.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 56 $ à 62 $
* Federated Hermes, Inc. FHI.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 62 $ à 60 $
* First Business Financial Services Inc FBIZ.O : KBW relève son objectif de cours de 75 $ à 83 $
* First Business Financial Services Inc FBIZ.O : Raymond James relève son objectif de cours de 75
$ à 83 $
* First Financial Bancorp. FFBC.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 37 $ à 38 $
* First Industrial Realty Trust, Inc. FR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 66 $ à
60 $
* First Mid Bancshares Inc FMBH.O : Raymond James relève son objectif de cours de 56 $ à 57 $
* First Mid Bancshares Inc FMBH.O : Stephens relève son objectif de cours de 55 $ à 57 $
* First Solar FSLR.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 259 $ à 230 $
* First Solar FSLR.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 295 $ à 266 $
* First Solar FSLR.O : Mizuho relève son objectif de cours de 324 $ à 328 $
* Five Star Bancorp FSBC.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 50 $ à 49 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 120 $ à 110 $
* Franklin Electric Co., Inc. FELE.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 105 $ à 135
$
* Franklin Electric Co., Inc. FELE.O : D.A. Davidson passe de « neutre » à « acheter »
* FTI Consulting, Inc. FCN.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 158 $ à 180 $
* Gamestop Corp. GME.N : Stonex lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 33 dollars
* Gates Industrial Corporation Ltd. GTES.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 30 $ à
28 $
* General Dynamics Corp GD.N : Citigroup relève son objectif de cours de 374 $ à 400 $
* General Dynamics Corp GD.N : Jefferies relève son objectif de cours de 440 $ à 455 $
* General Dynamics Corp GD.N : RBC relève son objectif de cours de 360 $ à 400 $
* Gilead GILD.O : Bernstein relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $
* GoDaddy Inc. GDDY.N : Citigroup relève son objectif de cours de 105 $ à 135 $
* GoDaddy Inc. GDDY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $
* GoDaddy Inc. GDDY.N : Raymond James relève son objectif de cours de 100 $ à 125 $
* GoDaddy Inc. GDDY.N : Wedbush relève son objectif de cours de 93 $ à 146 $
* Goldman Sachs Group Inc GS.N : UBS abaisse son objectif de cours de 1 010 $ à 1 000 $
* H2O America HTO.O : Mizuho lance la couverture du titre avec une note « surperformer »;
objectif de cours: 67 dollars
* HCA Healthcare, Inc. HCA.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 381 $ à 468 $
* Hershey HSY.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 210 $ à 200 $
* Hilton Grand Vacations Inc. HGV.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 46 $ à 39 $
* HollyFrontier Corp DINO.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 127,00 $ à 130,00 $
* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 175 $ à 170 $
* Hope Bancorp Inc HOPE.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 16 $ à 14 $
* Hope Bancorp Inc HOPE.O : D.A. Davidson abaisse sa recommandation de « acheter » à « neutre »
* Howmet Aerospace HWM.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 340 $ à 280 $
* Howmet Aerospace HWM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 370 $ à 350 $
* Hyatt Hotels Corp H.N : Jefferies relève son objectif de cours de 167 $ à 188 $
* Impinj Inc. PI.O : Barclays relève son objectif de cours de 200 $ à 217 $
* Infleqtion Inc INFQ.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 23 $ à 17 $
* Inovio Pharmaceuticals Inc INO.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 4 $ à 8 $
* Inovio Pharmaceuticals Inc INO.O : H.C. Wainwright passe de « neutre » à « acheter »
* Instacart CART.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 50 $ à 65 $
* Intel Corp. INTC.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 100 $ à 75 $
* Invesco Ltd IVZ.N : BMO abaisse son objectif de cours de 36 $ à 33 $
* Ionq, Inc. IONQ.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 100 $ à 75 $
* Janus Living Inc JAN.N : Mizuho lance la couverture du titre avec une note « surperformer »;
objectif de cours: 33 $
* JP Morgan Chase & Co. JPM.N : UBS relève son objectif de cours de 395 $ à 400 $
* KBR, Inc. KBR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $
* Kenvue Inc. KVUE.N : UBS relève son objectif de cours de 19 $ à 20 $
* Kilroy Realty Corporation KRC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 38 $ à 36 $
* Kimco Realty Corp KIM.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 27 $ à 30 $
* Kinder Morgan, Inc. KMI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 36 $ à 37 $
* Knife River Corp KNF.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 80 $ à 65 $
* Kymera Therapeutics, Inc. KYMR.O : Barclays relève son objectif de cours de 139 $ à 170 $
* L3Harris Technologies, Inc. LHX.N : JP Morgan réitère sa recommandation « surpondérer »;
objectif de cours: 320 $
* L3Harris Technologies, Inc. LHX.N : Morgan Stanley reprend sa couverture avec une
recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 402 $
* Landstar System, Inc. LSTR.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 190 $ à 160 $
* Lear Corporation LEA.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 122 $ à 121 $
* Lear Corporation LEA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 139 $ à 135 $
* Lennar Corporation LEN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $
* Lockheed Martin Corporation LMT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 600 $ à 700 $
* LPL Financial Holdings Inc. LPLA.O : BMO abaisse son objectif de cours de 370 $ à 320 $
* Lyft, Inc. LYFT.O : UBS relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $
* Manhattan Associates Inc. MANH.O : Barclays relève son objectif de cours de 239 $ à 275 $
* Maplebear Inc. CART.O : Citigroup relève son objectif de cours de 58 $ à 65 $
* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : Melius Research abaisse son objectif de cours de 445 $ à 300
$
* Mastec Inc MTZ.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 320 $ à 310 $
* Mastec Inc MTZ.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 380 $ à 332 $
* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : Raymond James relève son objectif de cours de 100 $ à 104 $
* Microsoft MSFT.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 600 $ à 620 $
* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 121 $ à
125 $
* Midcap Financial Investment Corp MFIC.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 12
$ à 11 $
* Midcap Financial Investment Corp MFIC.O : Truist Securities abaisse sa recommandation de «
acheter » à « conserver »
* Mohawk Industries Inc. MHK.N : Barclays relève son objectif de cours de 115 $ à 125 $
* Mohawk Industries, Inc. MHK.N : Barclays relève son objectif de cours de 115 $ à 125 $
* Mohawk Industries, Inc. MHK.N : Raymond James relève son objectif de cours de 145 $ à 160 $
* Morgan Stanley MS.N : UBS relève son objectif de cours de 236 $ à 240 $
* MSCI Inc. MSCI.N : Barclays relève son objectif de cours de 735 $ à 760 $
* Murphy USA Inc. MUSA.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 650 $ à 625 $
* National Bank Holdings Corp NBHC.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 44 $ à 39 $
* Netskope, Inc. NTSK.O : BTIG relève son objectif de cours de 22 $ à 30 $
* Newell Brands NWL.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 6 $ à 5 $
* Newell Brands NWL.O : UBS relève son objectif de cours de 5,5 $ à 5,75 $
* Nkarta, Inc. NKTX.O : H.C. Wainwright initie la couverture du titre avec une recommandation «
Achat »; objectif de cours: 12 dollars
* NPK International Inc. NPKI.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 21 $ à 15 $
* Nvidia Corporation NVDA.O : Melius Research abaisse son objectif de cours de 420 $ à 315 $
* Olin Corp OLN.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 15 $ à 17 $
* Onemain Holdings OMF.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 80 $ à 75 $
* Onemain Holdings, Inc OMF.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 60 $ à 59 $
* Onemain Holdings, Inc. OMF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 52 $ à 56 $
* Papa John's International Inc PZZA.O : UBS abaisse son objectif de cours de 28 $ à 21 $
* Pennymac Financial Services, Inc. PFSI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 71 $ à 67
$
* Pennymac Financial Services, Inc. PFSI.N : KBW abaisse son objectif de cours de 100 $ à 80 $
* Pennymac Financial Services, Inc. PFSI.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance »
à « en ligne avec le marché »
* Pennymac Mortgage Investment Trust PMT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 10,75 $ à 10 $
* Pennymac Mortgage Investment Trust PMT.N : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le
marché » à « surperformance »
* Permian Resources Corporation PR.N : Raymond James relève son objectif de cours de 29 $ à 34 $
* Phillips 66 PSX.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 284,00 $ à 290,00 $
* Pilgrims Pride Corp PPC.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 30 $ à 29 $
* Pinterest PINS.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 24 $ à 23 $
* Pinterest PINS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 38 $ à 33 $
* Pinterest PINS.N : Zephirin Group abaisse son objectif de cours de 4 $, le ramenant à 30 $
* PNC Financial Services Group PNC.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 269 $ à 274 $
* Portland General Electric Co POR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 48 $ à 47 $
* Primis Financial Corp FRST.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 18 $ à 17 $
* Prologis, Inc. PLD.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 166 $ à 158 $
* Public Storage PSA.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 341 $ à 348 $
* Quaker Houghton KWR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 202 $ à 192 $
* Quaker Houghton KWR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 190 $ à 192 $
* Qualcomm QCOM.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 165 $ à 155 $
* Qualcomm QCOM.O : Melius Research abaisse son objectif de cours de 175 $ à 170 $
* Quanta Services Inc PWR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 833 $ à 760 $
* Quanta Services Inc PWR.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 835 $ à 800 $
* Range Resources Corporation RRC.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 43 $ à 51
$
* Red River Bancshares Inc RRBI.O : Stephens relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $
* Reddit RDDT.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 185 $ à 125 $
* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : Baird relève son objectif de cours de 761 $ à 875 $
* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : Bernstein relève son objectif de cours de 756 $ à 812
$
* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : BMO relève son objectif de cours de 920 $ à 1 050 $
* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 922
$ à 1 175 $
* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : Citigroup relève son objectif de cours de 740 $ à 825
$
* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 930 $ à 1
065 $
* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 950 $ à 1
050 $
* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : Leerink Partners relève son objectif de 835 $ à 997 $
* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 865 $ à
1 000 $
* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : Raymond James relève son objectif de cours de 911 $ à
1 020 $
* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : RBC relève son objectif de cours de 810 $ à 913 $
* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 780
$ à 982 $
* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 750 $ à
925 $
* Republic Services Inc RSG.N : Citigroup relève son objectif de cours de 259 $ à 281 $
* Republic Services Inc RSG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 256 $ à 270 $
* Republic Services Inc RSG.N : la Scotiabank relève son objectif de cours de 236 $ à 238 $
* Republic Services Inc RSG.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 250 $ à 265 $
* Republic Services Inc. RSG.N : Barclays relève son objectif de cours de 240 $ à 254 $
* Republic Services, Inc. RSG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 234 $ à 270 $
* Rexford Industrial Realty, Inc. REXR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 43 $ à 47
$
* Rigetti Computing, Inc. RGTI.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 35 $ à 25 $
* Riot Platforms, Inc. RIOT.O : KBW abaisse son objectif de cours de 35 $ à 20 $
* River City Bank RCBC.O : Stephens relève son objectif de cours de 55 $ à 61 $
* Rivian RIVN.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 24 $ à 20 $
* Rivian RIVN.O : UBS passe de « neutre » à « acheter »
* Roblox RBLX.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 38 $ à 40 $
* Roblox Corp RBLX.N : HSBC relève son objectif de cours de 38 $ à 41 $
* Roblox Corporation RBLX.N : B. Riley relève son objectif de cours de 45 $ à 51 $
* RXO Inc RXO.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 19 $ à 30 $
* Ryan Specialty Holdings, Inc. RYAN.N : UBS abaisse son objectif de cours de 55 $ à 52 $
* Ryan Specialty Holdings, Inc. RYAN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 41 $ à 46 $
* Ryerson Holding Corporation RYZ.N : BMO relève son objectif de cours de 29 $ à 33 $
* S&P Global Inc. SPGI.N : Barclays relève son objectif de cours de 553 $ à 572 $
* Sharkninja, Inc. SN.N : BTIG lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de
cours: 245 dollars
* Siteone SITE.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 91 $ à 111 $
* SL Green Realty Corp. SLG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 56,5 $ à 54 $
* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 95 $ à 63 $
* SPX Technologies SPXC.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 265 $ à 260 $
* SPX Technologies Inc SPXC.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 266 $ à 233 $
* Stryker Corporation SYK.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 330 $ à 323 $
* Stryker Corporation SYK.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 330 $ à 325 $
* Stryker Corporation SYK.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 310 $ à 305 $
* Surgery Partners, Inc. SGRY.O : TD Cowen passe de « acheter » à « conserver »
* Surgery Partners, Inc. SGRY.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 19 $ à 23,5 $
* Synchrony Financial SYF.N : UBS abaisse son objectif de cours de 81 $ à 80 $
* Take-Two Interactive Software, Inc. TTWO.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 300 $ à
280 $
* Teladoc Health TDOC.N : Argus Research passe de « conserver » à « vendre »; abandonne la
couverture du titre
* Teladoc Health TDOC.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 7 $ à 10 $
* Tenet Healthcare Corp THC.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 309 $ à 342 $
* Tenet Healthcare Corp THC.N : RBC relève son objectif de cours de 283 $ à 304 $
* Tenet Healthcare Corp THC.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 263 $ à 302 $
* Tenet Healthcare Corporation THC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 281 $ à 321 $
* Terawulf Inc. WULF.O : KBW abaisse son objectif de cours de 29 $ à 20 $
* The Hartford Insurance Group, Inc. HIG.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 160 $
à 150 $
* The Hershey Company HSY.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 178 $ à 171 $
* PNC Financial Services Group, Inc. PNC.N : UBS abaisse son objectif de cours de 286 $ à 278 $
* The Scotts Miracle-Gro Company SMG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 60 $ à 71 $
* TPG Inc. TPG.O : Barclays relève son objectif de cours de 61 $ à 62 $
* Trex Bio, Inc. TRXB.O : Wedbush lance la couverture du titre avec une recommandation «
surperformer »; objectif de cours: 30 $
* U.S. Bancorp USB.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 73 $ à 74 $
* U.S. Bancorp USB.N : UBS relève son objectif de cours de 64 $ à 66 $
* Uber Technologies, Inc. UBER.N : UBS abaisse son objectif de cours de 110 $ à 106 $
* United Rentals, Inc. URI.N : Raymond James relève son objectif de cours de 1 325 $ à 1 350 $
* Universal Health Services, Inc. UHS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 166 $ à 170
$
* Valero Energy Corporation VLO.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 411,00 $ à
420,00 $
* Ventas, Inc. VTR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 107 $ à 100 $
* Ventas, Inc. VTR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 113 $ à 104 $
* Veralto Corp. VLTO.N : Barclays relève son objectif de cours de 117 $ à 129 $
* Veralto Corporation VLTO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 115 $ à 135 $
* Veralto Corporation VLTO.N : RBC relève son objectif de cours de 109 $ à 121 $
* Veralto Corporation VLTO.N : Stifel relève son objectif de cours de 113 $ à 132 $
* Vici Properties Inc VICI.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 30 $ à 28 $
* Vulcan Materials Co VMC.N : B. Riley relève son objectif de cours de 300 $ à 315 $
* Vulcan Materials Co VMC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 300 $ à 320 $
* Vulcan Materials Co VMC.N : Stephens relève son objectif de cours de 285 $ à 315 $
* W. P. Carey Inc. WPC.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 80 $ à 74 $
* Wayfair Inc. W.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 125 $ à 136 $
* Welltower Inc. WELL.N : BMO relève son objectif de cours de 265 $ à 270 $
* Welltower Inc. WELL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 260 $ à 270 $
* West Pharmaceutical Services, Inc. WST.N : Jefferies relève son objectif de 410 $ à 475 $
* West Pharmaceutical Services, Inc. WST.N : Stephens relève son objectif de cours de 450 $ à 490
$
* Weyerhaeuser Company WY.N : la CIBC abaisse son objectif de cours de 25 $ à 24 $
* Xcel Energy XEL.O : BMO relève son objectif de cours de 87 $ à 90 $
* Xcel Energy Inc. XEL.O : Barclays relève son objectif de cours de 85 $ à 94 $
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