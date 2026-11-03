Zalando chute en Bourse après une marge brute décevante, lance son premier agent d'IA

Zalando, enseigne de mode à Berlin

Zalando, leader européen de la vente de ‌mode en ligne, a lancé mardi son premier agent d'achat basé sur l'intelligence artificielle (IA), alors que ​le secteur s'interroge sur les conséquences que pourrait avoir cette technologie sur le commerce électronique, après avoir publié une marge brute au troisième trimestre inférieure aux attentes.

Vers 09h01 GMT, l'action du groupe ​allemand reculait de 6,22%.

Zalando a fait état d'une marge brute de 38,7% au troisième trimestre, inférieure aux attentes des analystes, ​en partie en raison d'investissements réalisés par le groupe, ⁠ont indiqué les analystes de Jefferies et JPMorgan.

Le secteur est confronté à l'émergence du "commerce ‌agentique" ("agentic commerce"), dans lequel des agents d'IA autonomes prennent en charge l'ensemble du processus d'achat pour le compte des consommateurs, depuis la comparaison des prix entre ​plusieurs enseignes jusqu'au paiement.

"L'action pourrait ‌continuer à s'effriter dans les prochains jours compte tenu de l'absence ⁠de nouveaux éléments positifs à nos yeux et de son niveau actuel, ainsi que du risque structurel persistant lié au développement du commerce agentique", ont écrit les analystes de JPMorgan.

Alors que les ⁠consommateurs recourent de plus ‌en plus à l'IA pour comparer les prix, vérifier la disponibilité des produits ⁠ou obtenir des recommandations, les distributeurs accélèrent le déploiement d'outils fondés sur l'IA afin de ‌rester compétitifs et d'élargir l'offre disponible sur leurs plateformes.

LA COURSE AU COMMERCE AGENTIQUE

Zalando ⁠a lancé Zalando Extended, une plateforme permettant aux utilisateurs d'acheter, via des ⁠agents d'IA intégrés à ‌son application des produits proposés par d'autres sites de commerce en ligne. Cette plateforme sera d'abord ​testée dans le cadre d'un projet pilote mené ‌en partenariat avec le distributeur d'articles pour la maison Westwing.

"Notre transition vers un modèle économique de plateforme s'accélère, avec une ​croissance de plus de 10% ("double-digit") de notre activité partenaires et de la publicité sur notre plateforme, tandis que le chiffre d'affaires de notre activité B2B a progressé de près ⁠de 28%", a déclaré Anna Dimitrova, directrice financière de Zalando, dans un communiqué.

Zalando commercialise des vêtements, chaussures et accessoires de milliers de marques, dont Nike, Hugo Boss et Coach.

Le groupe allemand a indiqué que son chiffre d'affaires trimestriel avait progressé de 5,1% sur un an à 3,17 milliards d'euros, contre 3,15 milliards d'euros attendus par les analystes interrogés par LSEG.

(Alessandro Parodi ; version française Elena ​Smirnova, édité par Augustin Turpin)