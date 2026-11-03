Les investissements en or grimpent, portés par les craintes des Européens sur la dette et l'inflation

Les investisseurs du Vieux Continent s'inquiètent particulièrement de la situation économique de la France.

( AFP / DAVID GRAY )

Les investisseurs européens, inquiétés par les risques de crise de la dette et l'inflation, ont porté le rebond au troisième trimestre des achats de produits financiers adossés à l'or, selon le Conseil mondial de l'or, organisation de promotion et régulation du marché aurifère.

À l'échelle mondiale, les stocks d'or liés à des ETF ont augmenté de 211 tonnes sur la période, avec "des flux entrants records de 31 milliards de dollars" (environ 27,6 milliards d'euros), précise le rapport trimestriel du Conseil publié mardi.

"L'Europe a été le leader en termes de demande" sur ces produits financiers adossés au métal jaune, affirme auprès de l' AFP Krishan Gopaul, expert du Conseil. L'attrait pour l'or en tant qu'outil de diversification de portefeuille a été renforcé par une incertitude politique persistante, des inquiétudes budgétaires croissantes et une volatilité accrue sur les marchés locaux des obligations et des actions, pointe le rapport.

Les investisseurs du Vieux Continent s'inquiètent particulièrement de la situation économique de la France , qui a vu son produit intérieur brut baisser de 0,1 % au troisième trimestre et le coût de son endettement fortement progresser.

Les yeux braqués sur les élections américaines

À six mois de la présidentielle, la situation politique française est une source de préoccupation importante. L'absence de majorité du gouvernement couplée à une dette élevée laisse peu de marge de manœuvre pour le budget actuellement discuté à l'Assemblée nationale.

Et "ce n'est pas seulement ce qui se passe à l'intérieur du continent, c'est aussi ce qui se passe avec les États‑Unis, le Moyen‑Orient, etc.", ajoute Krishan Gopaul.

Le conflit au Moyen-Orient a fait bondir les prix du pétrole et du gaz et alimente l'inflation, en particulier pour les pays européens qui restent dépendants des importations d'hydrocarbures.

Face à un environnement géopolitique instable, le Conseil mondial de l'Or se montre prudent dans ses prévisions de demande pour le prochain trimestre et au-delà. "Les élections de mi-mandat aux États-Unis introduisent une source supplémentaire d'incertitude", et "une hausse anticipée du contrôle démocrate pourrait être favorable à l'or" , précise le rapport.

Si les démocrates prennent le contrôle de la Chambre et du Sénat, les États-Unis pourraient être plongés dans une paralysie prolongée du gouvernement l'année prochaine, ce qui serait baissier pour le dollar et pourrait bénéficier au métal jaune, en tant que valeur refuge concurrente.