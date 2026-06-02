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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Edgewise Therapeutics, IBM, Rubrik
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 12:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Edgewise Therapeutics, IBM et Rubrik.

POINTS FORTS

* Edgewise Therapeutics Inc EWTX.O : Raymond James relève son objectif de cours de 52 $ à 66 $

* IBM IBM.N : Wedbsuh relève son objectif de cours de 320 $ à 350 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Baird abaisse son objectif de cours de 433 $ à 400 $

* Rubrik Inc RBRK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 65 $ à 100 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Berenberg lance la couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de

cours: 283 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Macquarie abaisse son objectif de cours de 35 $ à 31 $

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Macquarie abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »

* Chewy Inc CHWY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $

* Edgewise Therapeutics Inc EWTX.O : Raymond James relève son objectif de cours de 52 $ à 66 $

* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 25 $ à 3 $

* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : Leerink Partners abaisse sa recommandation de « surperformer » à

« en ligne avec le marché »

* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 24 $ à 4 $

* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 23 $ à 3 $

* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « sous-pondérer »

* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 17 $ à 4 $

* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : Truist Securities passe de « acheter » à « conserver »

* Fulcrum Therapeutics, Inc. FULC.O : H.C. Wainwright passe de « acheter » à « neutre »

* Guardant Health Inc GH.O : Evercore ISI relève sa recommandation de « en ligne » à « surperformer

»

* Guardant Health Inc GH.O : Evercore ISI relève son objectif de cours de 95 $ à 160 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 40 $ à 70 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 37 $ à 68 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 33 $ à 71 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 23 $ à 63 $

* IBM IBM.N : Wedbsuh relève son objectif de cours de 320 $ à 350 $

* Life Time Group Holdings Inc LTH.N : RBC relève son objectif de cours de 38 $ à 43 $

* Macerich Co MAC.N : Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »; relève l'objectif de cours

de 20 $ à 27 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Berenberg lance la couverture avec une recommandation « conserver »

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Berenberg lance la couverture avec un objectif de cours de 556 $

* Mobia Medical Inc MOBI.O : JP Morgan lance la couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif

de cours de 15 $

* Navan Inc NAVN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 19 $ à 28 $

* Octave Intelligence Plc OCTV.O : RBC lance la couverture avec une note « en ligne avec le secteur »

* Octave Intelligence Plc OCTV.O : RBC lance sa couverture avec un objectif de cours de 21 $

* Odyssey Therapeutics Inc ODTX.O : TD Cowen lance la couverture avec une note « acheter »

* Oracle Corp ORCL.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 215 $ à 290 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Baird abaisse son objectif de cours de 433 $ à 400 $

* Praxis Precision Medicines, Inc. PRAX.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 1.245 $

à 1.201 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : RBC relève son objectif de cours de 165 $ à 182 $

* Rubrik Inc RBRK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 65 $ à 100 $

* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research abaisse son objectif de cours de 17 $ à 13 $

* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research passe de « acheter » à « neutre »

* Sailpoint, Inc. SAIL.O : Barclays relève son objectif de cours de 16 $ à 22 $

* Science Applications International Corp SAIC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 110 $ à 125 $

* Take-Two Interactive Software TTWO.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note «

surpondérer »

* Take-Two Interactive Software TTWO.O : Piper Sandler lance la couverture avec un objectif de cours

de 280 $

* Taylor Morrison Home Corp TMHC.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le

secteur »

* Taylor Morrison Home Corp TMHC.N : Truist Securities abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver

»

* Unity Software Inc U.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Veradermics Inc MANE.N : Needham lance la couverture avec une note « acheter »; objectif de cours:

136 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Berenberg initie la couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de

cours de 283 $

* X4 Pharmaceuticals XFOR.O : Leerink Partners lance la couverture avec une recommandation «

surperformer »

* X4 Pharmaceuticals XFOR.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 12 $

Valeurs associées

CAESR ENTMT
29,1500 USD NASDAQ +0,34%
CHEWY RG-A
22,280 USD NYSE -1,11%
EDGEWISE THERAP
40,2600 USD NASDAQ +17,86%
FULCRUM THERA
6,4200 USD NASDAQ -7,23%
GUARDANT HEALTH
129,1400 USD NASDAQ -0,42%
Gaz naturel
3,18 USD NYMEX 0,00%
HP ENTERPRISE
47,070 USD NYSE +9,31%
IBM
320,190 USD NYSE +7,44%
LIFE TIME GROUP
31,340 USD NYSE -5,26%
MACERICH REIT
22,315 USD NYSE -0,91%
MARTIN MARIETTA
571,180 USD NYSE -1,83%
MOBIA MEDICAL
13,5000 USD NASDAQ +3,05%
NAVAN RG-A
22,7800 USD NASDAQ +6,60%
OCTAVE RG -B
20,0200 USD NASDAQ +16,40%
OCTAVE RG -B
17,2000 USD NASDAQ -1,60%
ODYSSEY THERA
16,9600 USD NASDAQ -0,29%
ORACLE
248,070 USD NYSE +9,92%
PRAXIS PRECIS
335,1600 USD NASDAQ -4,23%
Pétrole Brent
93,72 USD Ice Europ -1,61%
Pétrole WTI
90,90 USD Ice Europ -1,86%
REVOLUTION MEDIC
163,6800 USD NASDAQ +3,94%
RUBRIK RG-A
84,880 USD NYSE +7,98%
SAILPOINT
19,2500 USD NASDAQ +2,23%
SCIENCE APPS INT
115,0800 USD NASDAQ +10,44%
TAKE-TWO INTERACTIVE
226,9800 USD NASDAQ +1,26%
TAYLOR MORR HOME
71,550 USD NYSE +22,29%
UNITY SOFTWARE
32,175 USD NYSE +5,67%
VULCAN MATERIALS
281,450 USD NYSE -0,46%
X4 PHARMA
4,1100 USD NASDAQ -4,64%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 02/06/2026 à 12:44:38.

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