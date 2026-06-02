Stellantis va investir €1 milliard en France pour trois nouvelles Peugeot

L'usine Stellantis à Mulhouse

Stellantis a annoncé mardi son intention d'investir ‌plus d'un milliard d'euros en France pour produire à Mulhouse (Haut-Rhin) trois nouveaux modèles Peugeot, avec la nouvelle ​plateforme STLA One dévoilée une dizaine de jours plus tôt.

Un porte-parole du groupe a déclaré à Reuters que 40% de l'investissement ira à l'usine de Mulhouse tandis que 50% sera attribué à la recherche et ​développement, notamment pour STLA One, soit environ 400 millions et 500 millions respectivement.

STLA One, la nouvelle plateforme électrifiée du groupe et l’un ​des piliers de sa stratégie présentée le 21 mai, ⁠devrait être inaugurée en Espagne en 2027 avec la nouvelle Peugeot 208, selon une source proche ‌du dossier.

Dans un communiqué, le constructeur automobile franco-italo-américain a déclaré que ces modèles électriques et hybrides Peugeot de nouvelle génération seront assemblés à Mulhouse à partir de ​2029, basés sur la nouvelle plateforme ‌STLA One.

"Ce projet n'est pas seulement un investissement industriel, c'est une illustration concrète ⁠de notre plan stratégique FaSTLAne 2030, qui vise à développer des plateformes mondiales, des technologies de pointe et des produits compétitifs à l'échelle internationale", a déclaré le directeur général Antonio Filosa lors d'un discours.

Ces annonces ⁠du groupe viennent ainsi ‌corroborer les déclarations du président français Emmanuel Macron la semaine dernière lors d'un ⁠sommet sur l'électrification, indiquant que le constructeur automobile prévoyait d'investir en France pour produire une nouvelle génération ‌de véhicules électriques.

La plateforme STLA One, qui devrait servir de base à un million de ⁠voitures par an d'ici 2030, doit permettre de baisser les coûts de ⁠production des véhicules électriques, mais ‌aussi de continuer à proposer des versions thermiques et hybrides pour parer à tous les aléas en ​matière de rythme d'électrification.

Elle doit permettre de produire des ‌voitures allant des citadines aux modèles compactes, remplaçant ainsi au moins deux architectures actuelles du groupe.

Selon deux sources proches du dossier, ​elle servira aux prochaines générations de Peugeot 308 à ainsi qu'à un nouveau SUV de taille compacte, moins grand que les actuelles 408 ou 3008.

Le constructeur franco-italo-américain a dévoilé fin mai un ⁠nouveau plan stratégique à 60 milliards d'euros pour relancer sa croissance, passant par le lancement de pas moins de 60 nouveaux véhicules d'ici 2030 et une simplification de sa stratégie d'architectures de véhicules pour se maintenir dans la course à l'électrification.

L'usine de Mulhouse de Stellantis, qui emploie actuellement 2.000 personnes environ dans l'assemblage, produit les Peugeot 308 et 408, ainsi que la DS7.

(Reportage Gilles Guillaume, avec la contribution de ​Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)